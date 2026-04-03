太子餅店太古城店突結業　全港剩一間店　創辦人曾一度想放棄經營

【結業潮／太子餅店】太子餅店始於1999年，堅持百份百香港製造，拒加入不必要的添加劑，後來在新冠疫情前高峰期全港擴展至6間店，惟其太古城總店本周三（4月1日）突然公布即日結業，全港只餘下馬鞍山一間分店。



翻查資料，創辦人在2019年曾表示，面對重要員工離職及眾多競爭對手，一度考慮放棄經營，但他不願連鎖餅店壟斷市場，希望向港人提供多一個選擇，加上身邊擁有忠心的員工，最終讓他打消結業的念頭。



太子餅店始於1999年，在新冠疫情爆前踏入高峰期，全港擴展至6間門店。圖為2024年搬進太古城中心商場的總店。（太子餅店FB圖片）

太子餅店太古城店4月1日突然公布即日結業。（FB群組太古社區關注組專線@Tony Wan圖片）

太子餅店太古城總店貼出公告︰今日是服務大家的最後一天

太子餅店太古城總店4月1日突然公布即日結業。公告指，自千禧年開始在太古城營業至今，不知不覺已有26年，「今日是服務大家的最後一天」，感謝街坊多年來的支持與厚愛。

翻查資料，太子餅店始於1999年，由創辦人與幾名朋友合資成立，首間分店位於天水圍嘉湖銀座，在新冠疫情爆前踏入高峰期，全港擴展至6間門店，分別位於太古城、九龍灣、調景嶺、上環等地區。

於太子餅店太古城總店4月1日結業後，全港只餘下馬鞍山一間分店。圖為馬鞍山店。（太子餅店官網圖片）

太子餅店太古城總店2000年開設，初時選址夏宮閣地舖，2024年遷進太古城中心商場。（太子餅店FB圖片）

太子餅店全港餘下馬鞍山一間分店

至於太子餅店太古城總店則在2000年開設，初時選址夏宮閣地舖，直至2024年遷進太古城中心商場，惟該店在4月1日結業後，全港只餘下馬鞍山一間分店。

此外，太子餅店去年11月28日宣布，與另一間連鎖餅店BreadTalk合作，包括共同研發聯乘蛋糕。而BreadTalk兩間位於金鐘及佐敦的門店，至今仍向太子餅店顧客提供自提取餅服務。

太子餅店創辦人Tony曾一度考慮放棄經營，但他不願連鎖餅店壟斷市場，希望向港人提供多一個選擇。（太子餅店FB圖片）

太子餅店堅持良心出品，麵包、蛋糕及曲奇等產品百份百香港製造，低糖少甜，拒加入不必要的添加劑。（太子餅店FB圖片）

創辦人︰不願連鎖餅店壟斷市場 希望向港人提供選擇

太子餅店創辦人Tony在2019年接受傳媒訪問時曾透露，札根香港多年來有起有跌，面對重要員工離職及眾多競爭對手，曾一度考慮放棄經營，但他不願連鎖餅店壟斷市場，希望向港人提供多一個選擇，加上身邊擁有一群忠心的員工，最終讓他打消念頭。

創辦人亦指，由於難聘請新人入行，只能自設工場自給自足，強調堅持良心出品，麵包、蛋糕及曲奇等產品百份百香港製造，低糖少甜，拒加入不必要的添加劑。