灣仔83年老店「馮良記表行」結業　店方：為美好歲月畫下圓滿句點

1943年創立至今、屹立灣仔83年的「馮良記表行」，於周一（30日）正式結束營業。店家在官網發出結業通告，稱感謝顧客「一路以來的支持與愛護」，形容結業是「為這段美好的歲月畫下圓滿句點」。



1943年創立至今、屹立灣仔83年的「馮良記表行」，於3月30日結束營業。（馮良記表行網頁）

灣仔83年老店馮良記表行宣布已於3月30日正式結業。(馮良記 帝舵特約零售商FB圖片)

馮良記表行於1943年在灣仔莊士敦道一幢唐樓創業，屹立區內已有83年歷史。由於位處原址的唐樓於2020年需拆卸重建，馮良記表行近年搬遷至大有商場。

馮良記表行為香港鐘錶業中的老字號，早在60年代便已取得瑞士名錶「勞力士」的特約經銷權。不少顧客知道其結業消息後，都表示大為不捨，指馮良記表行「係幾代人的回憶」，又有人分享指「當年第一隻勞力士手錶就是在馮良記買的」，又指馮良記是「在灣仔無人不識的真正老字號」。

有市民在網上分享於1968年在馮良記表行購買勞力士手錶的單據。（Dan Kong@Facebook）

馮良記表行在結業通告指，感謝顧客一直以來的支持與愛護，於3月30號正式結束營業，‧「為這段美好的歲月畫下圓滿句點」。店家又說，83年的旅程，因有顧的信任而格外珍貴，「我們滿懷感恩，帶著這份情誼，光榮謝幕」。