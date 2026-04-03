保安局：早前遭禁錮緬甸港人今與家人平安返港　警方繼續跟進個案

保安局專責小組早前接獲一名港人在緬甸被禁錮從事非法工作的求助，該港人在當局協助下於上星期獲救出。保安局今表示，該名港人已於今日（3日）傍晚在家人陪伴下從泰國返港，有關個案將由警務處繼續跟進。



保安局專責小組早前接獲一名港人在緬甸被禁錮從事非法工作的求助，隨即與多方迅速展開聯合營救行動，成功將該名港人救出並順利抵達泰國。圖示獲救港人（左五）在當地與家屬團聚。（保安局提供）

保安局專責小組早前接獲一名港人在緬甸被禁錮從事非法工作的求助，即與多方展開聯合營救行動。參與營救行動的單位包括外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐緬甸聯邦共和國大使館、中國駐泰王國大使館、香港駐曼谷經濟貿易辦事處（駐曼谷經貿辦）及泰國有關當局。

該名港人上周獲救後被送至泰國，至今日傍晚在保安局專責小組人員的陪同下，與家人由泰國平安返港。保安局表示，警務處會繼續跟進案件。

專責小組與泰國國家警察中央調查局打擊販運人口部門的指揮官Vitthaya Sripasertpap（右四）會晤，商討該名港人獲救後的支援安排。（保安局提供）

當局指，2024年至今，共接獲28宗涉及港人在東南亞國家聲稱被禁錮而無法離開當地的求助個案。連同獲救的6名人士，25人已獲救返港。專責小組正跟進餘下三宗仍未返港的相關求助個案。