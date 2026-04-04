復活節長假期｜截至晚上9時逾68萬人次港人離港　7萬內地旅客南下

復活節、清明節一連5日長假期周五（3日）開始，大批港人外遊。根據入境處數字，截至周五晚上9時，共有約110萬人次出入境。單計港人離境有約68萬人次，當中最多人經羅湖口岸出境，有約14萬人次；經機場離境的港人則有約7萬人次。



復活節長假首日（4月3日），大批港人經西九龍高鐵站外遊。（歐陽德浩攝）

截至晚上9時有68.5萬港人出境 當中超過52萬港人北上

入境處數字顯示，周五截至晚上9時，各管制站錄得110.2萬出入境人次。其中離境人次高達77.7萬，當中近九成、約68.5萬為香港居民，扣除經港珠澳大橋、機場、港澳客輪碼頭、中國客運碼頭及啟德郵輪碼頭出境人數，有超過52.2萬人次經陸路口岸北上內地。

羅湖、落馬洲、深圳灣均破10萬港人人次出境

最多港人經羅湖、落馬洲支線（即內地福田）及深圳灣口岸離境，分別有超過14.2萬、12.1萬及10.7萬人次，經高鐵西九龍站出境則有約6.9萬人次。另外，有近7萬港人人次經機場外遊。

至於入境則有約32.5萬人次，當中約21.4萬為港人；南下訪港的內地旅客則有約7萬人次。另外，有約6.4萬內地旅客於夜晚9時前離境。