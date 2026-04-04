內地清明連假首日 西九高鐵站人頭湧湧 有旅客留港一日料花一萬
撰文：任葆穎
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內地小黃金周今日（4日）展開，清明節連同周末有三日假期。今早10時所見，西九龍高鐵站抵港大堂人頭湧湧。有內地旅客表示，近日在廣州出差，趁着假期來港買Canon相機，因售價較便宜，亦料留港一天，料花一萬元。
另有內地客專程到香港迪士尼樂園遊玩，又說飛機燃油附加費上漲，不會影響其外遊行程規劃，轉而到香港旅遊，「該來還是要來」。
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有內地旅客留港一日 料花費一萬元
內地旅客馬女士及黃女士表示，近日在廣州出差，趁着假期來港逗留一日，計劃購買Canon相機，因售價較內地便宜，預計整趟旅程花費一萬元以內。
廣州客：燃油附加費升 無影響行程 「該來還是要來」
來自廣州的董小姐與朋友一行三人來港，計劃3日假期都在港旅遊，並會去迪士尼樂園遊玩，又稱上海迪士尼比較遠。被問近日飛機燃油附加費上漲，會否因而影響其外遊規劃，轉而到香港旅遊？她形容「不會，該來還是要來」。
廣州遊客帶小朋友遊玩迪士尼
廣州遊客江女士與兩名小孩來港兩日，計劃到迪士尼樂園，因小孩之前沒去過，而且已去過其他地方以海洋為主題的樂園。她預算整趟旅程花費數千元。
廣州遊客陸先生一行5人來港，計劃只留一日，主要來探朋友，會到維港、太平山等景點，預算花費數百元。他說因假期不長，故今晚便會離開香港，計劃明日到深圳玩。
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