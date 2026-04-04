復活節｜業界料市道較一般周末興旺　邵家輝：盛事助企穩陣腳

連續五日的復活節及清明節長假展開。有業界認為，是次長假有不少港人外遊，加上內地只有3日假期，料來港的內地旅客逗留日數較少，市道難與黃金周相比，但相信仍較一般周未興旺。不過指盛事經濟對業界幫助很大。



邵家輝：東南亞訪港遊旅客增加 冀對零售有助

自由黨批發及零售界立法會議員邵家輝今日（4日）接受電台訪問時表示，不少港人趁復活節假期外遊，加上復活節在內地不是長假期，訪港旅人數向來不及五一黃金周等長假期，對本港零售或飲食的提振較黃金周少。不過近年東南亞訪港旅客增港，包括來自菲律賓或越南的旅客，反映香港對不同國家遊客更有吸引力，冀對零售有助。

早前公布的2月份零售數據按年升近兩成，邵家輝相信，主要受農曆新年檔期影響，若合併一、二月數據計算，增長約為11.5%，反映零售業跌勢已喘定，並連續十個月平穩向上。他又認為「盛事活動」如啟德體育園的大型演唱會，以及「一簽多行」等政策，屬支持零售業企穩陣腳的重要因素。

旅遊促進會總幹事崔定邦。（資料圖片）

多短途客來港 料留港日數短

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，今日起內地會有3日的清明節假期，近幾日高鐵南下的預定座位已爆滿，大多是來自廣州、廣西及福建等的短途客，留港日數較短，因此數字難以與五一黃金周相比，但仍算較興旺的周末。

至於酒店方面，崔定邦表示，雖然入住率達九成，但酒店房價未有顯著提升。他相信，與面對深圳酒店的激烈競爭有關，故本港酒店經營者在定價上相當審慎，甚或自行吸納了酒店房租稅的成本，以維持價格競爭力。他認為，與東京等城市相比，香港同級數酒店的價格「超級抵住」，目前已在入住率和房價之間取得良好平衡。

餐飲業對復活節生意審慎

現代管理飲食專業協會主席楊浩宏指，四月初的生意會相對較好，但復活節對業界尤其是中式餐飲業不是傳統旺假，業界對復活節的生意都較審慎。他又指，盛事經濟對業界幫助很大，不少在啟德等區的餐廳生意都較暢旺。