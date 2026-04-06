醫管局資料外泄｜九龍東聯網包括什麼醫院？即睇私隱署提病人怎辦

醫院管理局5.6萬名病人資料外泄，局方在傳媒報道事件後以新聞稿公布事件稱，4月3日凌晨發現一宗懷疑未經授權將病人資料取走並於第三方平台泄漏的個案，事件涉及的5.6萬多名病人來自九龍東醫院聯網。九龍東醫院聯網醫院包括邊間？九龍東醫院聯網服務有什麼？懷疑自己資料被外泄病人怎辦？私隱專員公署提醒一文看清。



九龍東醫院聯網醫院包括基督教聯合醫院。（資料圖片）

九龍東醫院聯網醫院包括邊間？

．基督教聯合醫院

．將軍澳醫院

．靈實醫院

九龍東醫院聯網醫院包括靈實醫院。（基督教靈實協會網頁）

九龍東醫院聯網醫院包括將軍澳醫院。（資料圖片/羅國輝攝）

九龍東醫院聯網服務有什麼？

．9間家庭醫學診所

．截至2025年3月31日，聯網共提供3,032張病床，包括2,876張普通科（急症及康復）病床、76張療養科病床，以及80張精神科病床。

誰是九龍東醫院聯網總監？

．蘇潔瑩

醫管局資料外泄是什麼事？

．醫管局2026年4月4日就懷疑有病人資料於第三方平台泄漏事件作出聲明

．醫管局恆常監察系統於2026年4月3日凌晨二時許發現一宗懷疑未經授權將病人資料取走並於第三方平台泄漏的個案，隨即於早上報警及通報個人資料私隱專員公署，醫管局會全面配合警方調查及行動。

．事件涉及的56 000多名病人來自九龍東醫院聯網

．外泄資料包含病人姓名、性別、身份證號碼、醫院檔案號碼和手術內容等資料



醫管局資料外洩病人可怎辦？醫管局資料外洩熱線是什麼？

．醫管局會盡快透過「HA Go」應用程式、郵寄及電話方式通知受影響病人

．九龍東醫院聯網已設立熱線5215 7326供病人就事件查詢，熱線運作時間為星期一至日，早上九時至下午六時；病人亦可於非熱線運作時間留言查詢，職員會盡快回覆。

醫管局表示，對外公布的時間及內容必須符合刑事調查相關法例。（資料圖片）

私隱專員公署有什麼提醒？

私隱專員公署呼籲可能受影響人士提高警惕，慎防個人資料被盜用， 並應採取以下措施，保障個人資料私隱：

．收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時要提高警覺，切勿隨意打開附件、連結或披露個人資料；

．對網絡釣魚及其他詐騙行為提高警覺；

．考慮更改網上帳戶密碼，並啟用多重認證功能（如有）；

．留意個人電郵或帳戶有否不尋常的登入記錄；及

．審視銀行月結單，以確定是否有任何未經授權的支出。