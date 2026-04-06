今日新聞8分鐘｜P牌公路「亂舞」｜「權發」凍肉擺走廊　成地臭水

大欖涌行山失蹤｜搜索2日千島湖關帝廟附近尋獲 79歲翁清醒送院

一對內地夫婦上周六（4日）到大欖涌行山，惟突然下起暴雨，夫婦懷疑走散，79歲丈夫何成安不知所終。救援人員連日上山搜索，據知今午（6日）終在關帝廟附近尋獲何翁，初步意識清醒，由直升機協助送往屯門醫院。

「靚仔醫生」蘇浚祈捲電擊照泄病人私隱風波 醫管局︰現已非員工

ViuTV選秀節目《全民造星III》參賽者、被稱「靚仔醫生」的蘇浚祈近日捲入社交平台泄露病人私隱風波，蘇回應稱推斷遭前同事報復抹黑。最新，有聲稱蘇的前同事報料指，WhatsApp群組及下月當值表也不見蘇的名字，估計他已離職。醫管局回應《香港01》指，早前已嚴肅調查及全面檢視事件，涉事人員現非醫院管理局員工。

車cam｜吐露港公路P牌私家車逆線再掉頭 橫越3線 網民：可以釘P

網上流傳一段車Cam片段，雖然沒有顯示時間，但拍攝到一輛P牌私家車在吐露港公路（往沙田及九龍方向）在慢線近路肩位置，原本逆線行駛，再突然180度掉頭，並迅速橫越中線駛至快線，「攝」在片主車輛前方 ，兩車距離不足一個車位，險些釀成意外。相關片段引起網民討論，有人留言譴責涉事P牌私家車已違反多項交通規例：「唔單止喺高速上掉頭，仲要入埋快線，又cut （切）線又唔打燈唔睇車，三種罪，分開舉報佢可以釘P」、「（馬路）炸彈必須盡快移除」。

權發小廚觀塘工場凍肉擺走廊傳惡臭 租戶不滿 老闆誠懇登門磋商

今日（5日）Threads流傳帖文，圖文並茂投訴知名兩餸飯店「權發小廚」位於觀塘工廈的食物工場，將大批凍肉放置𨋢口走廊，「肉味臭氣熏天攻晒入單位，搞到通地都係臭水！」相片可見，卡板上堆滿以膠袋及紙箱裝載的凍肉，部分更放在垃圾桶旁。

《香港01》記者今日到場視察，已不見凍肉存放走廊。鄰近租戶黃先生稱，臭味持續已久，今午開門時發現紙皮堆疊於其店門近3呎外，傳出惡臭，「真係頂唔順！」他稱，曾與職員「好聲好氣」理論，但對方沒有理會及「大聲發爛渣」，唯有在網上公開事件。

黃先生稱，帖文在網上瘋傳後約1小時，權發小廚負責人父子便登門了解，引述對方稱對事件不知情，承諾日後處理凍肉時會關門、盡快處理以避免傳出臭味，並改善處理紙皮方法。黃生表示，老闆誠懇致歉，他亦接受，但未來一星期仍會再作觀察，「得饒人處（且饒人）吖嘛，咁我個立場就畀一個星期囉，畀一個星期睇情況囉。」

西九咖啡節｜草地仍滿泥濘 主辦方派鞋套、鋪膠板 稱會完善應變

在西九文化區大草坪舉行的西九咖啡節因連日暴雨，出現泥濘，今日（6日）情況依舊。主辦方向入場人士提供鞋套，又說下次再舉辦時會完善天雨應變方案，凖備更多膠板，避免同樣情況再發生。

《給十九歲的我》月底赴意大利參展 再多一名主角發聲：嬲及無奈

英華女學校紀錄片《給十九歲的我》2023年全港公映時，但因涉及拍攝倫理爭議，包括未獲片中所有學生同意便決定公映等，令上映四天便決定落畫。不過，根據新一屆意大利烏甸尼遠東電影節放映名單，《給十九歲的我》以「特別放映」類別入圍，屆時導演張婉婷等6位團隊成員亦會出席4月底舉行的電影節。

事件的主角阿聆早前向傳媒指，曾詢問自己在片中的部分是否已剪走，惟校方未有回應，重申不同意電影以任何形式公映。另一位主角「阿佘」向《Wave. 流行文化誌》表示，日前看新聞報道才知《給》正式參展，對此感到「嬲及無奈」。

《香港01》較早前向張婉婷查詢時，她表示「都係發行人搞嘅，我都唔係好清楚」。

清明節‧有片│祭品份量太大！廣東男用無人機吊活豬羊上山孝敬祖先

清明時節雨紛紛，廣東人祭祖除了講究心誠，更講究那份「重份量」的祭品。近日，廣東梅州一則「無人機吊運豬羊祭祖」的影片在網上瘋傳。影片中，一頭碩大的生豬被吊掛在大型工業無人機下方，緩緩飛越山頭，讓不少網民驚嘆：「這年頭，豬真的能上天了！」

伊朗戰爭：據報巴格達機場附近美國外交設施遭襲 現場冒煙｜最新

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】自美國、以色列2月28日聯手攻擊伊朗後，德黑蘭反擊，戰爭爆發，更牽連中東多國如阿聯酋、沙特等，戰事持續逾一個月，霍爾木茲海峽大受影響，引發全球石油危機，本文會持續更新最新消息。

．路透社指，美國伊朗分別收到停火方案內容，若雙方同意最快4月6日生效，巴基斯坦分別跟兩方官員通話

．特朗普在社交平台發帖，只有「美東時間周二晚上8點」字眼，多個美國主流媒體均解讀為「特朗普將對伊朗的最後期限延長了24小時」

．有消息人士稱，以色列和美國已經確定了一份全面的戰略目標清單，如果伊朗未能滿足特朗普最後通牒的要求，美以將對伊朗境內的這些目標進行打擊

．伊朗傳媒稱24小時內有15艘船獲得伊朗許可，通過了霍爾木茲海峽

中國未來武器｢電磁槍｣曝光 無聲無火每分鐘狂掃2000發子彈｜有片

近日，中國發佈由中國兵器建設工業自主研製的最新一代電磁槍（威力可控電磁發射器），在擁有極高射速的同時實現靜默打擊，整個發射過程「無噪聲、無火光、無彈殼、無後座」。目前這款被譽為引領「輕武器革命」的裝備正式完成測試，相關性能已全面滿足使用需求。