營地預約及收費｜謝展寰稱長遠或可推旅遊產品　遊東壩食海鮮餐

漁護署正研究10月1日前推出郊野和露營地點預約制，考慮將西貢鹹田灣、浪茄灣等熱門營地納入試點，並研究加入收費制度。環境及生態局局長謝展寰今日（21日）表示，預約制度不會遲於十一黃金周試行。他又指，長遠可與旅行團合作開發產品，比如去東壩旅遊，可食海鮮餐等。



內地十一黃金周假期今日開始，西貢東壩萬宜水庫是熱門景點之一，吸引大批行山客到訪。（夏家朗攝）

香港郊野一向受歡迎，但不時有環保團體發現有遊客做出破壞環境行為，如違規生火、捕撈海產及踐踏珊瑚等。謝展寰在商台節目《政經星期六》表示，農曆新年黃金周期間有很多旅客到本港郊遊，但沒有帶來嚴重破壞，為令旅客有更好體驗，同時做好管理，因此計劃在露營等熱點試行預約制。

2025年10月1日，政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、環境及生態局局長謝展寰等人到西貢萬宜水庫東壩視察。（資料圖片/夏家朗攝）

會否收費？ 稱港可在特定假期時才收費

謝展寰又表示，長遠可考慮與旅遊公司合作推出旅遊產品，如舉辦東壩旅行團，到東壩旅遊時可食用海鮮餐，再去兩至三個其他景點，但要先試行預約制度序。

至於會否收費，謝展寰指，當局已研究考慮各種方案，又指世界各地熱門旅遊地點，國家公園都有收費，可改善管理及設施。他續說，香港可在特定時期、如假期時才收費，本地人便可在不收費時到郊遊地點。