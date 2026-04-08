油價升｜校巴公司稱進退兩難　加價或致家長退乘　冀政府提供補貼

近期油價波動，不同界別都有經營成本上升壓力，包括校巴業。有經營校巴業務的豐裕旅遊車服務有限公司，負責人歐倩婷今日（8日）表示，校巴服務利潤本已微薄，燃油成本上升令經營壓力倍增，「係令大家好焦慮」，希望政府能提供補貼。



校巴。（資料圖片/楊嘉朗攝）

歐倩婷在港台節目《千禧年代》指，自2月底以來燃油價格浮動頻繁，令成本增加約10%至20%不等。

利潤微薄燃油成本上升經營壓力增 校巴公司：大家好焦慮

她表示，公司規模不大，主要承接沙田等地的學生接送，亦有提供團隊接送和包車服務，現時主要為約6間小學及幼稚園提供校車服務。她表示，由於校巴服務利潤本已微薄，燃油成本上升令經營壓力倍增，「係令大家好焦慮」。

歐倩婷又稱，業界過往未曾見過如此頻繁且快速的油價上漲，如近日油價每兩日加6毫子，加上區內部份停車場因發展而被收地，但未有增加泊車位，亦令營運成本較為吃緊。

中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。圖為3月11日油站情況，可見牌價較2月底上升。（資料圖片/鄭子峰攝)

調整價格難：（家長會話）加咁多做咩搭校車

被問到可否透過加價以減輕壓力，歐倩婷指因與學校簽了合約，因此無法即時調整價格，每年3月至4月都會與學校等協商，一般會提出5%至8%加幅。她又指「加價都困難重重」，因家長或認為「你加咁多，我做咩搭校車」。

她續說，5%至8%的加幅亦難以一次性實施，可能導致家長退乘，而且現時少子化、學生搬家、家長改變接送模式等因素亦令校巴業務不穩定，每年退乘率已有10%至15%。即使學校及家長明白業界有經營困難，亦未必會接受。

面對突然的燃油價格上漲，歐倩婷表示並非希望可獲政府長期以公帑補貼，但希望政府能提供短期補貼，盡快回應業界和受影響家長的燃油壓力。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。圖為鄧飛。（資料圖片/夏家朗攝）

教育界立法會議員鄧飛表示，校巴加價的情況確實令人關注，但由於不少校巴合約於暑假前需確認路線和服務，尚有一段緩衝期供學校、家長及業者商討與調整。不過他認為校巴加價對家長而言「其實好難接受」，因家長不只考慮校巴的支出，還有其他生活成本，但校巴服務可說是剛性需求，對一些家庭來說，「你加幾多，我都要焗住接受」。

他認為，補貼家長屬短暫可考慮的措施，至於補貼校巴則屬另一層面；「校巴有校巴的難處，家長有家長的難處」，希望政府可設緊急應變機制，而不是「供需兩方面自己傾掂啦」。