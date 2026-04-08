宏福苑消防商大火前一個月知水缸無水　水喉工照開水掣為「穩陣」

宏福苑大火獨立委員會今日（8日）舉行第九場聽證會，宏福苑消防維修工程承辦商「宏泰消防」水喉工唐慶麟作供表示，在大火一個多月前，發現宏福苑其中三座的消防水缸無水。他更換完消防喉轆噴咀後，曾指示同事重開水掣，解釋指是為了「穩陣起見」是工序之一。



宏福苑大火獨立委員會今日（8日）舉行第九場聽證會，消防維修工程承辦商「宏泰消防」董事鍾傑文（左）、水喉工唐慶麟（右）出席作供。（黃學潤攝）

宏泰消防水喉工唐慶麟於2015年起加入該公司，約2016年參與宏福苑處理年檢後的維修工作，主要維修喉轆，直至大火前都有參與。2025年10月16日，唐慶麟與水喉工唐小明、蔡金龍，進行年檢執修工作，負責更換喉轆噴咀，曾到天台關閉消防水缸水掣。

早前有其他證人表示，要上天台需到管理處取鎖匙，惟當日早上管理處表示天台有工程，無須借匙。

水喉工初指水缸水掣另一工人關閉 被委員會踢爆改口：係我閂嘅

唐慶麟在被盤問時稱，當日是由蔡金龍關閘掣，惟獨立委員會代表大律師李澍桓展示唐的證人供辭後，唐更正並確認，宏仁閣、宏道閣及宏新閣（即A、B、C座）的水掣由他關閉，但他關閉前無檢查水缸是否有水。

宏福苑大火獨立委員會今日（8日）舉行第九場聽證會，消防維修工程承辦商「宏泰消防」水喉工唐慶麟（左）出席作供。（黃學潤攝）

完成更換工程後，蔡金龍打開水掣測試，但唐未見出水。其後唐慶麟到宏仁閣、宏道閣及宏新閣檢查水缸，及消防水缸出水閘掣，發現缸內無水，「一滴水都無」。他又提到，在2025年10月前，曾看過消防水缸。當時水缸內壁以石屎建造，無鋪磚。而當日揭開水缸，他發現已鋪磚。

唐慶麟其後到管理處，通知消防水缸沒水，當時置邦工程主任林文欣稱，消防水缸正進行執修，所以無水。

翌日，唐慶麟再去其餘五座關閘掣、換部件、測試，同樣未見出水。唐承認，他只在10月16日看過三座消防水缸是否有水，但另外五座就沒有上前查看，亦無再向管理處問為何無水，因為前一日已經得悉水缸沒水。

被問為何10月17日換部件後，已知沒有水，仍指示蔡重開水掣？唐稱：「穩陣起見，因為關咗，就要開翻」，又形容是工序之一。