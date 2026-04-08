宏福苑｜持牌人不落場督靠同事　宏泰董事認不理想：可能我太忙

宏福苑大火獨立委員會今日（8日）舉行第九場聽證會。消防維修工程承辦商「宏泰消防」董事鍾傑文、水喉工唐慶麟先後出席作供。獨立委員會代表大律師李澍桓質問鍾傑文作為註冊消防裝置承辦商持牌人，在大火前大半年起，從未親自到宏福苑視察是否理想：「全部監督都靠你嘅員工同你講。」鍾回覆時承認不理想，又認為自己已盡力：「可能我真係太忙，我都應該要抽多啲時間。」



宏福苑大火獨立委員會今日（8日）舉行第九場聽證會，消防維修工程承辦商「宏泰消防」董事鍾傑文（左）、水喉工唐慶麟（右）出席作供。（黃學潤攝）

唐慶麟在聽證會提到，大火前的10月16日，已發現宏福苑多座大廈的消防水缸無水。當時鍾傑文曾指示他問林文欣有否「掛牌」（即取得「消防裝置關閉通知書」（SDN）），林回應稱已「掛牌」。唐便通知鍾，而鍾再沒進一步指示，並叫唐繼續工作。

宏福苑大火獨立委員會今日（8日）舉行第九場聽證會，消防維修工程承辦商「宏泰消防」水喉工唐慶麟（左）出席作供。（黃學潤攝）

宏福苑時任管理公司「置邦興業」物業主任鄭芷盈早前出席作供，庭上展示通訊紀錄顯示，鄭芷盈2025年10月底曾向消防承辦商「宏泰消防」聲稱消防水缸已注水，到11月的大火前數日，再向對方傳送已注水圖片，惟相片實際上在當年的8月至9月拍攝。

鍾傑文發現相片有異但無追問

鍾今日（8日）被問到，11月19日收到這些照片後，有沒上到天台看水缸？鍾回覆稱「我好想，但無。」鍾解釋，他一收到相片後，已將相片轉發宏泰的WhatsApp 群組，辯稱「打算叫人做」，惟發現照片是舊相，認為「睇嚟都無用」。他同意對相片「唔收貨」，但無追問為何會發了之前的相片。

鍾又提及，他其後發現上水喉被拆、泵房總掣被關，但並非維修消防缸所需的工序，他認為 「好多工程做緊」。他曾問物管公司置邦是否有「除牌紙」（恢復消防系統的證書）及「FS251」（消防裝置及設備證書）。不過並無進一步詢問置邦具體工程詳情。至於為何未查詢，鍾傑文解釋指「溝通有時要雙方，我已經講曬系統閂曬，佢話已掛牌。」

宏福苑消防承辦商「宏泰消防工程有限公司」董事、工程師鍾傑文早前出席聽證會。（資料圖片/夏家朗攝）

獨立委員會代表大律師李澍桓總結時稱「宏泰消防」做過的事，就只有問置邦取文件。李指出，在2025年10月16日及17日，即「宏泰消防」負責維修消防水缸時，水喉工唐慶麟只檢查8座當中的3座水缸； 至於另外5座消防水缸有沒有水，就只靠林文欣告知，8座都沒水。鍾強調「非完全依靠林」，唐都有檢查3座。

委員會律師質問鍾傑文系統「靠你」但「你聽人講、同事又聽人講？」

而鍾傑文作為註冊消防裝置承辦商持牌人，在2025年3月沒檢查，10月及11月維修沒去過現場。李澍桓說：「全部監督都靠你嘅員工同你講⋯⋯你就全部聽呢個講、聽嗰個講，你同事又聽另一個講」，被問到：「這種做法是否適合、盡責？」鍾稱不理想，「可能我真係太忙，我都應該要抽多啲時間。」李澍桓再指，宏福苑1,900多戶都是靠這套消防系統、「都係靠你」，鍾就稱「系統唔係我哋閂」。

鍾傑文：我覺得自己係盡咗力

其後鍾傑文被置邦興業有限公司代表、資深大律師許偉強問到認為自己哪方面不理想，鍾指「我覺得自己係盡咗力。」他又不同意許稱，他聲稱曾在10月及11月致電置邦有否掛牌紙等，是希望大家接受宏泰有跟進，以減少宏泰需要負的責任。