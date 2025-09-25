精進建築入稟向分判商追395.4萬

涉及多宗致命工業意外的精進建築被拒續牌，獲准上訴期間暫緩除名。 而精進建築於本周二(23日)入稟高等法院，向一間分判商追討兩筆款項，合共395.4萬元。



原告為精進建築有限公司，被告為合興鐵器建築有限公司。

精進建築入稟高等法院向分判商追395.4萬。(黃浩謙攝)

入稟狀指，精進建築曾和合興簽訂合約，由精進建築擔任承包商，合興則任分判商。而精進建築根據該些合約，向合興追討兩筆款項，分別為311.1萬元和64.3萬元，即合共395.4萬元。

精進建築近年涉及多宗嚴重工業意外，發展局及屋宇署今年5月拒絕讓精進建築續牌，並於6月20日將精進建築從一般建築承建商的註冊名冊中除名。精進建築已就決定提出上訴，並於6月18日獲法庭批准暫緩除名，法庭將於今年10月2月處理其上訴。

精進建築近期亦涉及多宗工程訴訟，有分判商聲稱遭精進建築拖欠工程費，入稟追討；精進亦曾入稟向分判商追討款項。

案件編號：HCA1793/2025