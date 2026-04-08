杜淦堃指警鐘若響救返好多人　宏福苑消防商答誰有責：唔只我一個

宏福苑大火獨立委員會今日（8日）舉行第九場聽證會，消防工程承辦商中華發展工程有限公司董事梁秉基出席作供。他指，火災前一個月已知悉消防總掣被關閉，而他之所以沒有去處理，是因宏業提到消防系統由管理公司安排，其他人應該不被允許入場。



代表委員會的資深大律師杜淦堃質疑說法荒謬，「你係一個註冊承辦商，你都唔入得，邊個入得？」 杜淦堃又指，倘若當時火警鐘正常運作，能救回多條人名，質問梁「火警鐘如果響，會救返好多人。呢件事你有責任？」梁回答：「唔只我一個。」 杜隨即再問：「死咁多人都唔想，但火警鐘失效你們有責任？」 梁沒具體回應。



宏福苑消防工程承辦商中華發展工程有限公司董事梁秉基4月8日作供畢後，在離開獨立委員會會場時沒有回應傳媒提問，掩面離開。（黃寶瑩攝）

杜淦堃盤問梁秉基，大火前有否通知宏業，根據法定要求，消防系統要由註冊承辦商關上，即中華發展派人關上。梁僅指，「宏業指會有人去處理。」杜繼續盤問，梁有否向宏業詢問過，消防系統由誰關閉、關了那些裝置，他均不作聲或稱「沒問」。

宏福苑大火獨立委員會今日（8日）舉行第九場聽證會，消防工程承辦商中華發展工程有限公司董事梁秉基出席作供。（黃學潤攝）

沒處理消防系統因維修承辦商禁入 杜淦堃質問：你唔入得邊個入得？

梁秉基指，知道法例要求關閉消防裝置需要持牌人或有監督下進行，他稱宏業曾指有人處理，至於由誰處理、關閉了哪些系統，他均不作聲或稱沒有問過宏業。梁又表示，他沒有去處理消防系統，是因宏業提到系統由管理公司安排，不讓其他人入場，「唔係著佢啲衫」。

杜反問：「你覺唔覺得呢個說法荒謬？你係宏福苑嘅註冊消防裝置承辦商……你都唔入得，邊個入得？」梁則回答「佢哋話自己搞。」

消防工程承辦商中華發展工程有限公司董事梁秉基4月8日作供指，火災前一個月已知悉消防總掣被關閉；圖為宏福苑大火第三日，大廈仍然冒出白煙。（資料圖片/廖雁雄攝）

梁秉基承認沒查看過宏福苑消防裝置

梁亦承認，在大火前沒有查看過宏福苑的消防裝置，只有送過滅火筒。杜質問他，倘若中華發展有派人去過宏福苑，理應能發現防總電掣被關，梁只稱「唔敢肯定。」

梁秉基答火警鐘不響他是否有責任：唔只我一個

杜指，但凡中華發展有盡責任，有做過一次檢測，火警警報系統都不會關上。「火警鐘如果響，會救返好多人。呢件事你有責任？」梁回答「唔只我一個。」 杜繼續盤問：「死咁多人都唔想，但火警鐘失效你們有責任？」梁低頭答：「嗯……係啦。」