消防商董事認「橡皮圖章式」工作不只宏福苑　知違例仍「瞇埋眼」

宏福苑大火獨立委員會今日（8日）舉行第九場聽證會，消防工程承辦商中華發展工程有限公司董事梁秉基出席作供。聽證會上，梁秉基承認中華發展提交「關閉消防裝置通知書」（SDN）前，沒確認過宏福苑正進行的工程。



梁秉基同意委員會代表大律師杜淦堃指，「你哋冇諗過做任何嘢，人哋叫你做，你就做」，中華發展猶如「橡皮圖章」，又承認除宏福苑外，在其他工程都有同類操作，包括銅鑼灣美蘭閣維修項目。



梁秉基又同意自己濫用消防處信任，明知違反所有要求，「但瞇埋雙眼繼續做」。梁秉基作供之時，公眾旁聽席不時傳出笑聲。



獨立委員會首席代表大律師杜淦堃（中）。（黃學澗攝）

中華發展應宏業要求16次提交延長「關閉消防裝置通知書」申請

較早前的聽證會，獨立委員會首席代表大律師杜淦堃披露，宏業2025年3月發通告，稱天台消防水缸要修理。宏業每14日通知消防工程承辦商中華發展工程有限公司向消防處申請延長「關閉消防裝置通知書」（SDN），中華發展應要求16次提交申請。

首輪聽證會亦披露，至火災發生前，大廈消防系統已停用超過半年。中華發展未曾派員親自到宏福苑了解消防栓或喉轆系統，為了停用考慮必要性或需要甚麼額外消防措施。

宏福苑大火獨立委員會今日（8日）舉行第九場聽證會，消防工程承辦商中華發展工程有限公司董事梁秉基出席作供。（黃學潤攝）

被問沒到場巡查、沒獨立判斷 梁秉基點頭同意

杜淦堃今在聽證會說，中華發展工程有限公司董事梁秉基在首份證人陳述書坦白交代自己的工作，除了提交SDN，沒做過其他事，沒有到場巡查，「沒獨立判斷」，梁點頭同意。梁稱，他會準備及簽署SDN，並轉交給公司的認可人士，另一董事嚴彩華（音譯）就會簽「消防裝置及設備證書」（FS251），證明已完成消防系統檢查。不過，在嚴簽訂了FS251後，其實維修是未完工。

被問到為何未完工就申請？梁稱當時因為消防處催促。他確定，提交通知書前，中華發展無人到宏福苑理解消防裝置，因甚麼工程而停用裝置、以及有關工程是否要關閉，「我無落過去」。

杜淦堃：人哋叫你做你就做？梁秉基同意角色猶如「橡皮圖章」

杜淦堃又指稱，「你哋冇諗過做任何嘢，人哋叫你做，你就做」，梁同意。他又同意杜所指，中華發展由首次申請SDN，到之後每次將SDN延期，角色猶如「橡皮圖章」。

「橡皮圖章式操作」包括銅鑼灣美蘭閣

被問到有否在其他工程做過同樣「橡皮圖章式操作」，梁指有，同樣是宏業經手，包括銅鑼灣美蘭閣，當時收了3,000元。

獨立委員會主席陸啟康。（黃學潤攝）

聽證會上展示了一份2025年6月16日簽署的宏盛閣FS 251文件。不過杜淦堃指，有證據顯示該文件在10、11月傳真予消防。梁秉基承認，中華發展曾將同一份文件多次傳真給消防處。他同意，因SDN申請太多次，所以消防處致電中華發展，要求其提交FS 251 。

被問為何不在6月時一併交FS251？梁解釋之前已發出，惟消防沒要求提交。隨後消防致電索取，他們才傳真。

聽證會上展示Whatapp紀錄，顯示梁秉基曾向「宏業張生」表示：「消防要求每一份（即SDN）都加張證書（即FS 251），盡快攪好就回復系統，頂唔到消防太耐」。

「你都知自己違反所有消防要求，但瞇埋雙眼繼續做？」梁秉基也同意

杜淦堃指SDN須要每14日申請一次，「如果唔係入咁多次（申請），消防就不會來追？如果真係研究了工程做多久，唔使發此訊息？」梁表示同意。杜淦堃再質問，「你都知自己違反所有消防要求，但瞇埋雙眼繼續做，人哋（消防）要咪send張嘢頂住先？」梁同意。

行為濫用了消防處對你的信任？梁秉基同意

杜淦堃指出，「中華發展」違反了通函每一個要求，相關有資格人士處理工程，依靠他們自律，但「你們的行為濫用了消防處對你的信任」。梁同意。

杜淦堃再問，「有公司叫你做乜就做乜，幫手入紙，在行內是否普遍？」梁稱在維修消防水缸方面，幫忙「入紙」的做法普遍。委員會主席陸啟康隨即質疑，「你憑咩咁講？」梁回應指， 建築承辦商未必有相關牌照，所以會托消防承辦商去申請，「佢哋冇消防牌停系統。」