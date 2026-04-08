宏福苑｜16次申停裝置　合資格人士全沒視察　消防商董事認有責任

宏福苑大火獨立委員會今日（8日）舉行第九場聽證會，消防工程承辦商中華發展工程有限公司董事梁秉基出席作供。中華發展曾應大維修承辦商宏業要求16次向消防處申請延長「關閉消防裝置通知書」，被問到負責申請的合資格人士（QP）或授權簽署人（AS）是否需要親自到現場視察時，梁秉基只點頭、不作聲。



梁秉基其後表示同意消防承辦商有其責任，「唔係人哋叫你做咩就做咩」，亦不能假手於夥計，需由QP或AS親自負責，又同意，以宏福苑的情況，可以只關閉一座大廈的消防系統，而毋須關閉全部八座。



獨立委員會首席代表大律師杜淦堃（中）。（黃學澗攝）

中華發展應宏業要求16次提交延長「關閉消防裝置通知書」申請

較早前的聽證會，獨立委員會首席代表大律師杜淦堃披露，宏業2025年3月發通告，稱天台消防水缸要修理。宏業每14日通知消防工程承辦商中華發展工程有限公司向消防處申請延長「關閉消防裝置通知書」（SDN），中華發展應要求16次提交申請。

首輪聽證會亦披露，至火災發生前，大廈消防系統已停用超過半年。中華發展未曾派員親自到宏福苑了解消防栓或喉轆系統，為了停用考慮必要性或需要甚麼額外消防措施。

宏福苑大火獨立委員會今日（8日）舉行第九場聽證會，消防工程承辦商中華發展工程有限公司董事梁秉基出席作供。（黃學潤攝）

中華發展工程有限公司董事梁秉基今日出席作供稱，自1998年在持牌消防設備承辦商做工程師，2014年加入「中華發展」做董事，現時也是公司股東，持30%股權。

梁秉基確認，按公司一般做法，非每次年檢都有董事到場，「有時是嚴生（另一董事）會落去，有時嚴的師傅落去。」 梁秉基稱，公司主要做消防命令，會先評估工程會否做超過24小時，如果超過24小時就會申請SDN。他明白，如消防系統關閉時間延長，要再向消防發出通知書。

被問如何監督，他指員工會在測試時拍片影相，如有關閉需要，便會申請，他同意是衡量是否需要關閉。他同意消防裝置不應隨便關閉，如有需要才會關閉。他指公司大部份工程都會入SDN，會評估工程是否超過24小時。而中華發展的合資格人士，梁指應該是申請人嚴先生，而簽署者為自己及梁智華（音譯）。

被問合資格人士需要親自現場 梁秉基點頭「默認」

獨委會代表大律師杜淦堃指，對於消防裝置停用，延長消防裝置關閉是嚴謹的，因此QP或AS（授權簽署人，Authorized Signatory），需要親自到現場。梁點頭及不作聲。

梁秉基同意「唔係人哋叫你做咩就做咩」 毋須關閉全部八座消防系統

杜淦堃質疑，「你同不同意不可求求其其，就去簽？」他超輕聲說同意，再補充：「但水缸我哋⋯⋯」杜打斷：「水缸我們會慢慢探討。」梁又同意杜指，消防承辦商有責任，「唔係人哋叫你做咩就做咩。」 他同意，「唔可以求其一個夥計，而是由QP或AS負責。」

梁又同意杜指，以宏福苑的情況，可以只關閉一座大廈的消防系統，而毋須關閉全部八座。