油價升少魚買？漁民稱柴油價倍升不敢出海　免蝕本只好提早休漁期

油價因國際油價波動而急升，不只交通工具、運輸業成本上升，漁業界亦表示有壓力。香港漁民團體聯會主席張少強今日（8日）指，現時燃油成本佔整體營運成本的比例超過五成，許多漁民因此不敢再出海，變相提早休漁期，市民會「少咗魚買」。



油價波動，漁業界表示有壓力，有漁民團體指，現時燃油成本佔整體營運成本的比例超過五成，許多漁民因此不敢再出海。（資料圖片/陳焯煇攝）

張少強在港台節目《千禧年代》表示，近日柴油價格上漲令漁船燃油成本大幅增加。每艘漁船一次加油約200公升，以往油費約900至1,000元，油價持續上升後，成本已增至約2,000至2,200元。他又指，柴油為出海作業的必需品，難以減少使用，燃油成本佔整體營運成本的比例已超過五成，許多漁民已因此不敢再出海。

他又說，小型漁船用油量較少，相對經營壓力稍低，但其生產量少，難以彌補成本上升。此外，漁獲價格全由市場決定，復活節前漁獲價格更有下調，即使產量增加也無法帶動收入，現時營運幾乎虧本。張少強認同變相提早進入休漁期，指市民會「少咗魚買」。

香港漁民團體聯會主席張少強指，許多漁民因燃油成本上漲不敢再出海，認同變相提早進入休漁期，市民會「少咗魚買」。（資料圖片/ 張浩維攝）

被問到政府魚類統營處提供的貸款基金是否可助燃眉之急，張少強表示這類措施只能短暫支援，「借咗都要去還」，他認為盡快結束戰爭便可解決問題，但戰爭並非香港可以控制。

港粵直通巴士協會副理事長張劍平在同一節目亦指，跨境長途巴士受油價上漲影響嚴重。他說過去數月內燃油價格已有數次上調，整體成本上升約三成，若繼續上漲，對長途線營運衝擊更大。

港粵直通巴士協會副理事長張劍平。(資料圖片)

他表示過去跨境長途巴士只有約4成載客量，今年4月有復活節等假期，載客量增至六成，「相對仲可以捱一捱」。此外，他相信不少公司內部已採取節油措施，包括將耗油較高的舊車留作後備、要求司機在停車時熄匙、起步減慢等，但認為效果有限。

從油麻地開往中山的跨境巴士。（資料圖片/歐嘉樂攝）

張劍平表示，業界現時都是在「捱世界」，未來可能會減少班次或縮短服務時段，尤其在非繁忙時段，屆時每班次或由每15至30分鐘一班，延長至半小時至一小時一班。 他又指，如果所有其他方法都行不通，或需考慮加價5%至10%，但因大環境「大家都差」，加價亦怕影響市民，但無可避免下或會收取短暫燃油附加費。