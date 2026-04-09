給十九歲的我｜高先指獲學校授權國際發行　參展版本不包爭議部份

具爭議的英華女學校紀錄片《給十九歲的我》參展意大利遠東電影節，再掀風波。校方今日（9日）在學校官網發聲明表示，在未得主要參與拍攝者一致同意之前，不會同意以任何形式放映紀錄片，校方並未授權紀錄片於意大利電影節放映。



不過，負責發行的高先電影（ GoldenScene）有限公司今晚發聲明回應，指根據發行合約，校方授權公司作為國際發行並安排電影參與國際影展，指校方在聲明的說法與事實不符。高先稱已諮詢法律意見，不排除以法律行動維護公司的聲譽和權益。



《給十九歲的我》電影海報。

高先：發行合約列明校方授權高先參與國際影展

高先指留意到英華女學校今天發出的聲明，指事前並無授權《給十九歲的我》參與遠東電影節，有關說法與事實不符，高先表示感到非常遺憾。

高先指，根據發行合約，校方授權高先作為國際發行並安排電影參與國際影展；公司亦在今年初與校長見面並徵詢校長意見，校長並沒有提出反對，並著公司安排參展的預算。

英華女學校周四在學校官網發聲明，稱未授權《給十九歲的我》在遠東電影節放映。(網頁截圖)

高先：不排除以法律行動維護公司聲譽和權益

至於電影中有爭議的部份，公司並不會在參展的版本中放映，有關決定亦已通知影展的主辦方。高先指已諮詢法律意見，不排除以法律行動維護公司的聲譽和權益。

上映時，有份參與演出的女學生跟導演張婉婷（右二）返到母校宣傳。（資料圖片）

高先電影（ GoldenScene）有限公司今晚發聲明全文。