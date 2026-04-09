《給十九歲的我》意大利參展電影節　英華女學校：未授權重映

涉及拍攝倫理爭議的紀錄片《給十九歲的我》，參展遠東電影節，計劃在本月底特別放映，私隱專員公署今日（9日）回覆查詢指關注事件，已主動聯絡英華女學校了解事件。



英華女學校今日在學校官網發聲明表示，在未得主要參與拍攝者一致同意之前，並不會同意以任何形式放映《給》，校方並未授權《給》於意大利遠東電影節放映。教育局表示，已聯絡學校了解事件，得悉學校正跟進有關事宜。



《給十九歲的我》電影海報。

英華女學校《給十九歲的我》風波後首個上學日，不少學生及家長都談及事件，希望各方有個說法。（資料圖片/夏家朗攝）

私隱專員公署主動聯絡學校了解事件

《給十九歲的我》於2023年公映時，有被拍攝的舊生指學校和製作方漠視其意願，將紀錄片公開上映；紀錄片部份片段更以偷拍手段拍攝。在一片爭議聲下，電影上映四日便急煞停。當時教育局及私隱專員公署亦有關注並介入事件。

私隱專員公署今日回覆查詢指，關注《給十九歲的我》在遠東電影節放映一事，為保障相關學生的個人資料私隱，已主動聯絡有關學校了解事件。

2026年遠東電影節將於4月24日至5月2日，在意大利烏甸尼（Udine）劇院Teatro Nuovo Giovanni da Udine舉行，將放映76部影片。（遠東電影節官網）

《給十九歲的我》將會在2026年意大利烏甸尼遠東電影節期間進行特別放映。（遠東電影節官方網頁截圖）

《給十九歲的我》將會在電影節期間進行特別放映，導演張婉婷、執行導演郭偉倫等6位團隊成員將會出席電影節。（遠東電影節官網截圖）

英華女學校：未得主要拍攝者一致同意之前 不可放映

英華女學校下午在學校官網發聲明，重申對每一位紀錄片參與者意願的尊重，在未得主要參與拍攝者一致同意之前，不會同意以任何形式放映記錄片。校方並未授權《給》於意大利遠東電影節放映。

校方又指，一直積極與各持份者保持溝通，期待各界的支持和理解，務求以合適的方式處理後續事宜，讓事件得以圓滿解決。

上映時，有份參與演出的女學生跟導演張婉婷（右二）返到母校宣傳。（資料圖片）

教育局：學校處理個人資料時需付私隱條例

教育局表示，已聯絡學校了解事件，得悉學校正跟進有關事宜。局方稱一直透過不同渠道如《學校行政手冊》，提醒學校在處理學生個人資料時，必須確保收集資料的目的和方式、資料的使用、資料的保安及查閱，以及披露資料等方面，均符合《個人資料（私隱）條例》的規定。教育局會與學校保持聯繫，跟進事件的發展。

《給十九歲的我》導演張婉婷。（資料圖片／梁鵬威攝）

紀錄片《給十九歲的我》是英華女學校前校長李石玉如於2011年委託校友張婉婷拍攝，紀錄學校舊校舍重建，再搬回新校的過程，並以六位千禧年代出生的學生為追訪對象。電影原於校內放映並進行籌款，後於2022年9月起優先放映，再於2023年2月公映。

片中主角之一的「阿聆」及「阿佘」早前表示不同意《給十九歲的我》再放映，而電影節亦下架了電影的預告片段，惟據了解電影未取消參展，發行人方面正處理「阿佘」的問題。

《香港01》本月3日電郵遠東電影節查詢放映一事，至今未獲回覆。

2023年1月28日，面對《給十九歲的我》觀眾的負面意見，導演張婉婷表示作品時間太近，暫未能客觀評價。（資料圖片/陳順禎攝）

英華女學校聲明（全文）

華女學校一直着重學生身心健康及全人發展 , 致力提供安全及關愛的環境，以促進學生的學習、品格培育及個人成長。

鑒於近日社會對紀錄片《給十九歲的我》的關注，本校作為紀錄片的片主，在此再次重申對每一位紀錄片參與者意願的尊重，在未得主要參與拍攝者一致同意之前，本校並不會同意以任何形式放映記錄片。因此，本校並未授權紀錄片於義大利遠東電影節進行放映。

本校一直積極與各持份者保持溝通，期待各界的支持和理解 , 務求以合適的方式處理後續事宜，讓事件得以圓滿解決。

英華女學校 謹啟