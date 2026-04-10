大學男生在無綫新聞APP發假訊息　不服被裁刑毀　提上訴被駁回

無綫新聞應用程式2022年時曾連續發出多個異常推送通知，包括「李家超見記者」、「hihi」、「testing」等。經調查後發現，該程式當日因不明原因，不用輸入密碼便可登入推送系統，一名大學男生曾登入並發送了部份訊息，他經審訊後被裁定刑事毀壞罪成，被判200小時社會服務令。該男生不服定罪提出上訴，高等法院暫委法官李俊文今（10日）下判辭，指男生使用該程式多年，必然知道該程式出了問題，且他是知道無綫並無授權他發送該些虛假訊息，因此駁回其上訴。



上訴人薛俊希，被裁定於2022年5月3日，在香港無合法辯解而損毀屬於電視廣播有限公司的電腦，意圖損毀該財產，或罔顧該財產是否會被損毀。

上訴人薛俊希在高等法院提出上訴被駁回。(黃浩謙攝)

指原審時沒有專家證人

薛提出多項理據，包括案件原審時沒有專家證人作供，控方傳召的無綫應用工程經理，亦沒有專業知識，未能就薛發出的5條推進訊息中，是否有增加程式或資料給予專家意見。法官則指，根據無綫應用工程經理和薛在警誡下的說法，已證明薛在該5個訊息中，有增加程式或資料，毋需專家證人的證供。

薛稱相信無綫同意他發放訊息

薛又質疑，原審裁判官錯誤地拒納薛的證供，即他真誠相信無綫同意他發送該些訊息，又指TVB News App是經無綫員工，向公眾發送連結。惟法官指，薛從未說過真誠相信，無綫會同意他發送訊息。

官指薛無理由會相信無綫會授權他這樣做

法官亦反駁稱，薛自2019年起已經使用TVB iNEWS App，接收新聞通知，明顯對此並不陌生。他必定知道該程式出了問題，發送的連結並不是給公眾使用，認為薛沒有理由相信他獲無綫授權下發送虛假訊息，因此駁回其上訴。

案件編號：HCMA270/2023