長洲市道｜商戶嘆北上潮及中產移民人流跌四成　街市帳面32檔空置

今年5月24日（農曆四月初八）佛誕假期，長洲會舉行太平清醮及搶包山，是每年小島最旺丁之日。平時的長洲人流又如何？4月12日星期日中午時分，長洲碼頭對出一帶人頭湧湧，部份小食店更出現人龍，惟商戶卻指，港人北上、中產階層民，對生意造成打擊，人流較疫情期間的高峰下跌至少四成。不過，他卻堅持不推減價優惠，「全部基本上大家都係咁嘅價格…… 你減得愈平，人哋可能覺得你啲嘢有問題。」



島上的食環署街市，空置率逾13%，有32檔空置。當日中午時分，事實只有少量店舖營業，有檔主嘆生意較疫情減少三分一，期望政府可減免租金。



4月12日下午，僅有少量人到長洲街市買餸。（湯致遠攝）

4月12日下午，僅有少量人到長洲街市買餸。（湯致遠攝）

長洲街市目前的空置率逾13%。（湯致遠攝）

海傍美食店出售大魚蛋、炸雪糕等特色小食。（湯致遠攝）

海傍美食店：內地旅客消費薄弱 中產港人移民、大批假日北上

海傍美食店出售大魚蛋、炸雪糕等特色小食，負責人賴先生指，新冠病毒疫情期間是長洲的人流高峰，現時人流下跌至少四成。他指，到訪長洲的內地旅客有增長，但消費薄弱、本地具消費力的中產階級已移民、大批港人假日北上，均對生意造成打擊。他續說，過去的清明節受連場大雨影響，到訪的人減少，「本來應該有啲人拜山嘅，點知又落雨。」

被問若船票價格下降，會否令市民到訪長洲的意欲上升，他說：「我諗政府根本就冇能力減船飛（價格）啦…… 啱啱先加完，係咪先？」他續指，不會以推出優惠方式吸引客人光顧。

全部基本上大家都係咁嘅價格…… 你一個人減晒都冇用㗎，你減得愈平，人哋可能覺得你啲嘢有問題。 海傍美食店負責人賴先生

海傍美食店負責人賴先生指，疫情期間是長洲的人流高峰，現時人流下跌至少四成。（湯致遠攝）

根據食環署數據，截至2025年12月31日，長洲街市的空置率達13%，較2023年增加8個百分點。（文件截圖）

長洲街市空置率達13% 晚上7時只餘16檔營業

根據食環署數據，截至去年12月31日，長洲街市的空置率達13%，較2023年增加8%。長洲街市共有兩層，街市內的通告顯示，第一層共有178個檔位，空置檔位僅有21個；第二層共62個檔位中，僅6個為空置檔位。至晚上近7晚，街市第一層及第二層分別只有10個及6個位仍有營業。

街市內的通告顯示，第一層共有178個檔位，空置檔位僅有21個；第二層共62個檔位中，僅6個為空置檔位。（董素琛攝）

滿記鮮魚老闆表示，疫情過後，兩餸飯店舖成行成市，大批港人北上，致街市人流大幅下降。（湯致遠攝）

魚檔老闆見證30年變遷：開門營業一個下午 僅有數百元生意

滿記鮮魚老闆表示，店舖自30多年前開業，當時舖位附近都是「鄰居」，惟疫情過後，兩餸飯店舖成行成市，大批港人北上，致人流大幅下降，仍有營業的舖位亦因而大減。他指店舖的生意額較疫情減少三分一，開門營業一個下午，亦僅有數百元生意。他無奈道：「如果你想發達依家冇㗎啦，依家做唔到呀。」

霞姐（左）期望，政府能減免商戶一半租金。（湯致遠攝）

菜檔負責人：人流減一半 整個下午僅有20至30人光顧

位於長洲街市第二層的長興菜檔負責人霞姐表示，在4至5個月前，吉舖的數量開始增加，「啲人唔租，因為人流少呀。」她指，近年到訪長洲的內地遊客數量有所增加，惟大量港人會於假日北上，整體而言人流較以往大減超過一半。她指，現時光顧的客人以熟客為主，整個下午亦僅有20至30人光顧，期望政府能減免一半租金。