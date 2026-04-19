長洲市道｜東莞客首訪長洲感受慢生活 到《正義女神》取景地朝聖
撰文：董素琛
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今年5月24日（農曆四月初八）佛誕假期，長洲會舉行太平清醮及搶包山，是每年小島最旺丁之日。平時的長洲人流又如何？4月12日、復活節長假後的首個周日，長洲碼頭一帶下午人頭湧湧，當中不少為內地旅客，有本地遊客認為近年到訪的內地客有所增加，估計訪客中內地客及本地人各佔一半。有來自東莞的遊客首次到訪，指長洲是TVB劇集《正義女神》的取景地打卡，十分喜歡長洲的慢生活。
東莞遊客李小姐與友人首次到訪長洲，到訪劇集《正義女神》的取景地打卡。她說，十分喜歡長洲，認為有慢生活的感覺；她又到訪陳通記購買米通，「食起身覺得有啲好似糯米，很有嚼勁的感覺。」
李小姐認為長洲的物價可以接受，沒有為此行定下預算，「因為你嚟得玩，就係話行下，鐘意買咩野就買咩野。」她續說：「我覺得我想食嘅嘢，幾多錢我都覺得值得嘅，但如果你唔鐘意嗰樣野，咁幾平你都唔一定會鐘意。」
居於九龍的梁小姐表示，只要有空便會到長洲走一走，認為此處有一種懷舊的感覺，並有很多漂亮的地方可以拍照打卡。她同樣沒有為消費定下預算，只要見到喜歡的商品便會購買。她認為長洲的人流較以往多，留意到內地旅客的數量增加，訪客當中內地人與港人各佔一半。
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