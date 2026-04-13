宏福苑｜消防局長指示同僚搬雜物「殺出血路」　起初不知警鐘失效

大埔宏福苑大火獨立委員會今（13日）繼續舉行聽證會，消防處大埔消防局局長張樂恒當日為第二任指揮官，到場後16分鐘後才知道警鐘失效，此時距離消防處首次接報已過逾40分鐘。他當時指示同僚搬開雜物「殺出一條血路」，以及控制火勢「撳住啲火」，希望增加市民逃生時間及讓消防員進入大廈疏散。



聽證會揭示大維修承辦商指示消防裝置承辦商，多次向消防處提交關閉消防裝置通知書（簡稱SDN），消防處收到SDN後24小時內實地風險評估。張樂恒未曾到宏福苑視察，但有派下屬到場視察有何特別風險，例如會否有危險品等。他透露，宏福苑大維修期間，大埔消防局沒有派消防員實地到場了解工程。



大埔宏福苑五級火後，大廈外牆燻黑。（資料圖片/陳葦慈攝）

消防處大埔消防局局長張樂恒作供時指，火警當日下午3時19分到達現場成為指揮官，未知警報失靈，到16分鐘後方才得知。（夏家朗攝）

首位現場指揮官知道警鐘失效 稱相信接任上司知道

大埔消防局高級消防隊長許健安今早首先作供（另見稿），表示知道宏福苑警鐘系統失效，但他不記得有否匯報給上司、大埔消防局局長張樂恒，但相信對方知道。

張樂恒作供時指，他於火災發生當日下午3時19分到達現場，取代許健安成為指揮官，當時有12輛消防車，約100名消防員。他於6分鐘後匯報稱宏昌閣及宏泰閣起火，形容是「Well Alight」，即燒得嚴重，宏盛閣亦有火光，當時有考慮3時25分將火警升級，但仍在評估。

大埔消防局局長：到場後約16分鐘才知警報失靈

張樂恒說火勢蔓延很快，不斷有市民逃走，直至他到場後16分鐘，即3時35分至3時40分才知道大廈警報系統失靈，此時距離消防處首次接報超過40分鐘。當他得知警鐘失效後，他認為市民可靠消防車警號聲得知火警。

搵兄弟撳住啲火，如果做其他嘢會影響到我⋯⋯要全力控制火勢，增加市民逃生嘅時間。 大埔消防局局長張樂恒

他又憶述到場時，同僚仍無法進入宏昌閣，於是指示繼續移除雜物，清除被阻塞的通道，「殺出一條血路」，令消防員可進入大廈疏散。

消防處大埔消防局局長張樂恒（右）（翁鈺輝攝）

收SDN後派人實地風險評估 未有派員了解大維修工程

消防處在收到SDN後，會在24小時內做實地風險評估。日前消防助理處長（牌照及審批）姜世明舉例指，如「關閉消防裝置通知書」顯示一個消防系統停運，前線到場考察時會評估系統不能運作下，應如何部署應變，例如消防車輪擺位、水源、會否有特殊情況如安老院。

張樂恒今日表示，收到SDN後未曾到宏福苑視察，但有派其下屬到場視察有何特別風險，例如會否有幼稚園、老人院、危險品，水是否充足等。至於裝備是否有問題、需否關閉，他則指會與大廈保持聯絡，但核實損毀情況並非由當區消防局做。

張樂恒又表示宏福苑大維修期間，大埔消防局沒有派消防員實地到場了解工程，只是收到SDN時知道系統不能有效運作，於是找替代方案。