宏福苑｜消防員：警鐘失效無方案籲逃生　關消防車警號為免恐慌

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（13日）第11場，早上由首批到場消防員、大埔消防局高級消防隊長許健安作供。他承認消防車進入宏福苑後便按一般做法關上警號，因為警號會影響通訊，同時希望避免引起居民「恐慌」。



許健安曾想派員到宏昌閣啟動火警鐘，但正門及後門情況皆惡劣，大量竹枝、雜物從高處墮下故無法進入。他承認對火警鐘失效如何通知居民逃生，消防處無明確既定方案。當時調配人手集中滅火，加上環境嘈雜，並沒有使用消防車上的大聲公。



4月13日聽證會，將有消防處大埔消防局人員及分區指揮官級人員作供；圖為 2025年11月27日，大埔宏福苑五級火後，消防員將物資運往現場。（Getty Images）

首批到場的消防員之一、大埔消防局高級消防隊長許健安4月13日出席宏福苑獨立委員會聽證會。（翁鈺輝攝）

宏福苑聽證會・第一輪總結｜政府部門卸責 圍標、授權票疑點曝光

《香港01》宏福苑五級火專頁

承認無既定方案應對火警鐘失效

首批到場的消防員之一、大埔消防局高級消防隊長許健安，為現場指揮官約半小時。他今日（13日）作供時憶述，到場發現後首先起火的宏昌閣，後門位置有火柱，有雜物及竹枝墮下，當刻已知道難以進出。他着隊員開「掩護喉」，希望壓制火勢，再叫升降台同僚開兩條喉。

當他回到宏昌閣正門，抬頭望見大量濃煙，在頂樓冒出，火勢亦由大廈背面蔓延至正門，形容「突然好大火」。在滅火和救人之間，許健安認同當日救人是優先。他曾想派員到大廈啟動火警鐘，但後門、正門情況都惡劣，故無法進入。

獨立委員會代表大律師李澍桓指，火警警報系統在今次事件是重要角色，很多居民沒有逃生意識。他問若消防員知道警鐘失效，一般而言有沒有通知居民逃生的既定方案？許承認消防處沒有明確既定方案，會根據現場環境做部署、行動。

首批到場的消防員之一、大埔消防局高級消防隊長許健安4月13日出席宏福苑獨立委員會聽證會。（翁鈺輝攝）

現場環境嘈吵 認為大聲公效果有限

被問到消防車上是否有大聲公，可以叫居民疏散？許健安說這僅是工具，形容火勢短時間蔓延得很快，「我以前都未遇過」，大部分人手資源已用於滅火上。加上棚架、竹支燃燒下，不斷有竹板等物件掉下，現場環境嘈吵，亦影響大聲公的效果。

消防車到場後關警號為免居民「恐慌」

許健安又承認後消防車進入宏福苑時有響警號，但停定後便關上，只維持亮燈。他解釋，如數部消防車響警號，會影響通訊，掩蓋現場人員溝通，同時希望避免引起居民「恐慌」。因此，一般而言，消防車抵達火場後，會關閉警號。

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

