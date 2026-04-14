亞博館可持續發展獲國際認證　4招回收盛事剩餘物資轉廢為能

盛事經濟持續升溫，為本港帶來人流與商機的同時，活動物資與剩餘食物的去向往往被忽略。亞博館從細節入手，將可持續理念融入日常營運，最近更獲國際活動業權威機構A Greener Future頒發可持續發展認證，成為亞太區首個獲此全球認可資格的場館。



博館成為亞太區首個獲「A Greener Future」認證場館。（亞博提供圖片）

從場館管理到活動執行，亞博館致力讓資源不止於被處理，而是重新被使用。剛舉行的三大人氣展覽：ComplexCon Hong Kong、兒童書展暨超級親子用品展及Con-Con Hong Kong ，亞博館與主辦單位聯手，將回收工作從後勤帶到會場，以「源頭分類、廚餘回收、公眾教育、系統管理」四大策略，讓本來單次使用的物資及剩食得以循環再用，讓盛事效益延伸至場館外。

源頭分類 建立高效回收的第一步

其中，大型潮流文化盛事ComplexCon Hong Kong連續第3年於亞博館舉行，為期兩日的活動吸引逾3.6萬人次入場。活動期間，亞博館增設人手協助訪客將剩食與可回收物料分類棄置。 這個看似簡單的動作，正正是整個回收流程的起點。

廚餘回收 轉化生物氣用於發電

活動期間收集所得的物資，會再經後勤團隊分流處理，餐具及餐盒等會按材質分類回收，剩食則歸類為廚餘，並轉送至有機資源回收中心O·PARK1，轉化為生物氣（biogas）用於發電，剩餘物亦可製成堆肥。

透過活動教育公眾 可持續理念從小扎根

培養可持續意識，應該從教育著手，於深受家庭歡迎的兒童書展暨超級親子用品展，今年就增加了邊玩邊學的環保互動體驗。亞博館在場內設置自助回收點，配合環保標語及清晰指示，鼓勵參觀者參與分類回收。活動期間，亞博熊亦穿梭會場，與小朋友互動，教導他們辨識不同可回收物料，包括廚餘、紙碗、木製餐具及塑膠等，讓可持續理念從小扎根。

為大型展覽牽頭回收 統一處理提升效率

大型展覽中的宣傳物料、包裝、玻璃、金屬以至木材等使用量龐大，有別於傳統由參展商分散處理的模式，亞博館以場館為中心，擔起統籌回收工作，並建立一套高效有序的資源管理系統，持續更新活動指引供主辦單位參考。

例如剛舉行的Con-Con Hong Kong，亞博館由活動籌備階段已就資源回收制訂方案，除鼓勵參展商減少使用一次性物料，更於活動前後牽頭回收。透過清晰分類設施、統一收集及集中處理物資等，有效減少回收物混雜情況，提升整體回收率。