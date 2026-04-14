水口村村長父子等3男　泊車口角襲姨甥女夫婦　官斥無悔意囚半年

大嶼山水口村村長陳玉基涉因泊車問題，與姨甥女夫婦先口角繼而動武，姨甥女的丈夫更被打至面骨骨折，陳村長涉與其兒子及另一男等3人一同施襲，最前被裁定兩項襲擊致造成身體傷害罪成。案件今（14日）在西九龍裁判法院判刑。裁判官朱文瀚指，被告們至今仍否認施襲，認為他們毫無悔意，又指陳玉基作為村長，有責任保護村民而不是襲擊他人，判3人入獄半年。被告有申請保釋等候上訴，但遭朱官拒絕。



3名被告：陳玉基（56歲，水口村村長）、陳永豐（57歲，裝修工人）及陳柏誠（29歲裝修工人）同被控兩項襲擊致造成身體傷害罪。控罪指，他們於2021年9⽉19⽇，在大嶼山嶼南道⽔⼝村43號屋外，分別襲擊潘姓女子及蔡姓男子，因⽽對他們造成⾝體傷害。

被告陳玉基及子陳柏誠均被裁定罪成，被判囚半年。(資料圖片)

姓潘女事主稱被襲時見到好多隻手。(資料圖片)

鄉議局副主席林偉強有撰求情信

代表村長父子的律師求情指，首被告陳玉基在水口村成長，對村有深厚聯繫。他曾在市區從事裝修工作，在2006年因照顧母親搬回村住，並連續擔任15年村長，在活化和保育水口村上貢獻良多，包括與中大合辦保育項目，將保育推廣到村外。陳奮不顧身處理村務，有住市區的村民求助指與獨居水口村的母親失聯，陳攀上水管爬上抽氣扇入屋，發現老婦將其送院。數十名村民今日到場支持被告。鄉議局副主席林偉強、觀鳥會總監余日東都有為被告寫求情信。

指陳在村任協調者維繫村民和諧

辯方又指，陳玉基過往擔任村內的協調者，維繫村民和諧，今次不幸發生這件事，望法庭接納事件有違其本性，從輕發落另就案件延誤酌情減刑。村長兒子陳柏誠有參與舞獅，他熱衷維繫中國傳統技藝。

次被告陳永豐的律師指，陳永豐已得到教訓，不會重犯，另望法庭考慮到案件有延誤，酌情減刑。

村長至今仍堅稱作調停無打人

裁判官朱文瀚判刑指，陳村長至今堅持只是調停沒打人，其子則稱不在場，與裁決不符。陳村長稱他與女事主沒過節和仇怨，官不認為女事主會冒住妨礙司法的風險誣告，批被告意圖淡化件事，完全不可信，兩人毫無悔意。

男事主被打至面骨骨折

朱官續指，3被告糾黨行兇，女子丈夫遭硬物打至面部骨折，案情嚴重。村長有責任保護村民，不是襲擊他們，林偉強的求情信指村長可能一時衝動做違法行為。朱告考慮到被告無悔意及案情嚴重，就兩罪判監半年。被告隨即申請保釋等候上訴，惟被拒絕。

女事主遭被告指無禮後被打

潘姓女事主早前供稱，案發當日她與丈夫到舅父家燒烤，他們在凌晨1時許欲離開，發現私家車被其他車圍住，她問村長陳玉基可否駛走旁邊的車輛，陳玉基指她無禮，二人發生口角，她指村長曾推她及打了她右觀骨一下。她的丈夫見狀上前幫忙，卻被另兩名被告包圍毆打，她在混亂中頭部被打了幾下，轉頭見次被告陳永豐，及見第三陳栢誠打她的右手臂，最後報警。

陳柏誠曾辯稱當晚在朋友家慶中秋

村長兒子陳柏誠曾辯稱案發當晚在一名李小姐家中慶中秋，聲稱打鬥時不在現場。惟朱官裁決時覺得這說法不可信，又指女事主與陳柏誠相識已久，能認出其容貌，相信陳柏誠當時在場。

案件編號：WKCC3097/2025