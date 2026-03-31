大嶼山一村長因泊車爭執涉打姨甥女夫婦　村長父子及一男襲擊罪成

大嶼山水口村村長陳玉基涉因泊車問題，與其兒子等人聯手襲擊姨甥女及其丈夫，令他們受傷，同被控2項襲擊致造成身體傷害罪。村長等3人否認控罪受審，案件今（31日）在西九龍裁判法院判刑，裁判官朱文瀚裁決時，接納兩名事主的證供，裁定3名被告罪成。案件將押後於4月14日判刑，以待為各被告索取背景報告，期間全部還押候判。



3名被告：陳玉基（57歲，水口村村長）、陳永豐（57歲，裝修工人）及陳柏誠（30歲裝修工人）同被控兩項襲擊致造成身體傷害罪。控罪指，他們於2021年9⽉19⽇，在大嶼山嶼南道⽔⼝村43號屋外，分別襲擊潘姓女子及蔡姓男子，因而對他們造成身體傷害。

被告陳玉基及子陳柏誠經審訊被裁定罪成。(陳蓉攝)

姓潘女事主稱被襲時見到好多隻手。(陳蓉攝)

女事主要求陳玉基駛走車輛被指不禮貌捱打

潘姓女事主早前供稱，案發當日她與丈夫到舅父家燒烤，約凌晨1時欲離開時，發現車輛被其他車圍住，她問村長陳玉基可否駛走車輛，陳玉基指她無禮貌，兩人發生口角，她指村長曾推她及打了她右觀骨一下。她姓蔡的丈夫見狀上前，另兩名被告即上前包圍，潘稱在混亂中頭部被打了幾下，轉頭曾見次被告陳永豐，陳栢誠則打到她的右手臂。她最後報警。

辯方證人指陳柏誠不在場 官未受理

辯方曾傳召一名李小姐作供，她稱村長兒子陳柏誠當日在李小姐家慶中秋，故陳柏誠不在現場。但李在盤問時，被律師質疑她並不關心村長陳玉基的情況，而是慶幸陳柏誠不在場。

朱官今裁決稱，覺得李稱對當日事情特別深刻，但錄取口供時無提及有關對話，認為她在盤問下才意識到供詞不合理，拒納其證供。

認為潘能認出被告

朱官又認為，案發現場燈光充足，潘與陳柏誠相識已久，潘應能清楚辯認施襲者的容貌，故確信當時陳柏誠在場。案發於電光火石間，朱官認為潘及其夫的證供上並無重大差異，要項上亦互相吻合，故接納他們的證供，裁定三名被告罪成。

被告求情指案件有延誤

首被告陳玉基及其子陳柏誠的律師求情稱，陳玉基並無案底，他是案發水口村村長，育有一兒一女，是家中的經濟支柱。作為村長的職務繁重，曾參與推動復耕的工作，勞心勞力；陳柏誠則任職裝修，與家人關係融洽。律師續指本案發生在2021年，至今才審結，認為檢控有延誤之嫌，兩名被告多年受困擾，望法庭考慮判處社會服務令或緩刑。

第二被告陳永豐求情稱他案發時任私人司機，現經營水電公司，望法庭考慮他所涉暴力程度不大，案件有延誤等予以輕判。

案件編號：WKCC3097/2025