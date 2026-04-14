發展局擬中央採購30萬噸鋼筋　料應付未來兩年20項工務工程

2025年《施政報告》提出，政府將試行中央採購鋼筋和「組裝合成」構件等物料，以節省成本。發展局今日（14日）邀請市場就中央集中採購鋼筋計劃提交意向書，計劃採購30萬噸鋼筋，主要涵蓋不同工務工程項目，料可應付未來兩年內開展的約20項工程需求，冀今年年中進行招標，第三季開始集中採購鋼筋。



發展局今日（14日）邀請市場就中央集中採購鋼筋計劃提交意向書，計劃採購30萬噸鋼筋，主要涵蓋不同工務工程項目，料可應付未來兩年內開展的約20項工程需求。（資料圖片／羅君豪攝）

採購量可應付在未來2年開展的約20項工程

發展局發言人表示，已就中央集中採購安排委託顧問進行研究，並已完成鋼筋部分的研究。經初步向市場了解，政府擬議採用框架採購合約，與多個合資格鋼筋供應商簽訂為期3年的協議。已簽訂協議的供應商將具備資格在該3年期內競投框架合約內的鋼筋訂單。

根據目前的構思，計劃的總採購量約為30萬噸鋼筋，主要涵蓋不同工務部門負責的工務工程項目。按目前估算，上述採購量預計可應付在未來兩年內開展的約20項工程之鋼筋需求。政府將在各參與工程項目的核准工程預算內，依各個項目自身所需的鋼筋數量預留所需的採購費用，以承擔此中央集中採購計劃的支出。

稱可更具成本效益策略採購主要建築物料

發言人說，個別工務部門曾採用直接採購模式為其負責的多個項目購買通用構件，並節省開支。憑藉過往採用直接採購模式的成功經驗，政府期望更進一步，推行中央集中採購鋼筋計劃，首次整合涉及多個用家部門的工程項目的整體需求量，利用集中採購的優勢，以更具成本效益的策略採購主要建築物料。發展局已委託土木工程拓展署推行此次中央集中採購鋼筋計劃。

發言人補充，採用框架採購模式，與多個合資格的供應商簽訂框架採購合約，一方面讓框架合約下的供應商為未來競投個別批次的採購作好部署，另一方面亦能提供足夠靈活性，若個別供應商出現供貨不穩，可由其他已簽約的供應商根據機制直接供貨，無需重新招標，以降低工程項目延誤風險。

根據《發展意向邀請書》，投標供應商須獲《建築標準 CS2:2012》認可，合資格標書將根據綜合評分作評估，考慮因素包括全包上限價格、供應商的能力及過往經驗等。政府將於本月22日就邀請意向書舉行簡介會，5月16日截止提交意向，目標於今年年中左右進行招標，第三季開始集中採購鋼筋。

另外，中央集中採購「組裝合成」構件計劃的相關顧問研究已接近完成，並預計會於年中邀請市場提交意向書。