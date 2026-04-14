滲水辦增紅外線測試初步判斷源頭　業主不遵通知需繳$1.7萬檢驗費

單位滲水問題既困擾住戶，亦影響鄰里關係，惟政府處理滲水問題一直遭人詬病。由食環署及屋宇署組成的聯合辦事處（聯辦處）將推出新程序，包括在初步調查時，新增紅外線熱成像儀，加快甄別滲水源頭，以及造成滲水的業主須承擔約1.7萬元的檢驗費用，以推動檢驗及維修效率，目標年中實行先導計劃。



政府將在初步調查時新增紅外線熱成像儀，加快甄別滲水源頭。（林子慰攝）

政府將在初步調查時新增紅外線熱成像儀，加快甄別滲水源頭。（林子慰攝）

現時由檢驗至發出「妨擾事故通知」需時71個工作天

現時聯辦處分三個階段調查滲水源頭，需在第一階段濕度儀量度濕度值不少於35%後，才能進入第二及第三階段的排水管色水測試及壓力測試等。至於較先進的紅外線熱成像分析及微波斷層掃描則僅測試部分個案。

完成上述三階段檢驗後，聯辦處才發出「妨擾事故通知」並要求業主跟進，過程需時71個工作天。

現時初步階段僅使用濕度測量儀。（林子慰攝）

新安排會在第一階段加入紅外線測試查找源頭 無需入上層單位

未來聯辦處冀加快調查及通常效率，將在第一階段加入紅外線測試，比較滲水位置和周邊乾爽範圍的表面溫度，無需進入上層單位就可以即時判斷源頭。

若懷疑由上層單位引致 會向業主發出「建議維修通知」

在初步調查中，若結果顯示滲水位置的濕度數值高於或等於35%及懷疑是由上層單位引致，聯辦處會向上層單位業主發出「建議維修通知」，要求他們在28天內自行檢查和維修。

政府將在深度調查時全面使用微波斷層掃描。（聯辦處提供）

若上層業主不遵通知 聯辦處會使用微波斷層掃描

若業主沒有遵從「建議維修通知」，聯辦處會進行第二及第三階段測試，上樓並進行專業調查，當包括使用微波斷層掃描。若調查後確實該單位為滲水源頭，處方將發出「妨擾事故通知」並追討業主第二及第三階段約1.7萬元的檢驗費用。

當局估計，引入新程序後，能在接獲舉報後14日發出「建議維修通知」，大幅縮短通知滲水單位處理的時間。

政府將在深度調查時全面使用微波斷層掃描。（聯辦處提供）

政府將在初步調查時新增紅外線熱成像儀，加快甄別滲水源頭。（聯辦處提供）

過去一年檢驗顯示99.5%滲水源頭是樓上單位

問及新程序下初步調查的準成度，會否擔憂有業主因收到建議自行付費檢測後，卻發現滲水源頭並非自身單位，導致浪費金錢？當局表示，維修及檢驗單位本是業主責任，又指過去一年處方發出5,000張「妨擾事故通知」，當中99.5%滲水源頭是樓上單位。

當局又透露，2025年共完成1.56萬宗個案調查，發出約5,000張「妨擾事故通知」，其餘約1萬宗與無法檢測源頭或源頭為外牆漏水等問題有關。