宏福苑｜借機械外骨骼團體暫停上樓測試　尋符合安全場地後再安排

宏福苑七幢大廈居民，下周一（20日）起可分批「回家」上樓執拾物品。由於升降機無法運作，居民須行樓梯，有團體免費借出機械外骨骼，冀減輕居民上樓的體力負擔，居民借用前需通過體能測試。負責安排居民借用的義能聯合會今日（17日）表示，因收到測試場地的前法團成員提醒，需更加重視安全配套及使用權限，現將暫停外骨骼測試活動。



居民需穿上裝備行平路和3層樓梯，通過全部測試才可借用。（資料圖片 / 夏家朗攝）

有商戶聯同義能聯合會向宏福苑居民借出外骨骼機械裝備，減輕居民上樓體力負擔。居民申請前，需先到區内其他屋苑後樓梯進行體能測試。義能聯合會今日表示，基於社區安全管理之需求，原定於社區內進行的外骨骼借用資格測試活動將即時暫停。

該會稱，在籌備階段獲得原定場地大廈業主立案法團委員及多位住客的友善支持與積極協助，使測試計劃得以初步推進。惟今日收到前法團成員的提醒，指出在社區公共空間（特別是樓梯等特定場地）進行此類科技設備測試時，應更加嚴謹地審視安全配套設施及使用權限，以避免潛在風險並保障社區福祉。

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義能聯合會認為在推動創新科技試用的同時，安全保障必須量力而為，確保在能力範圍內提供最完善的配套。經過評估，義能聯合會認為目前原定場地之樓梯並不適合用作外骨骼測試用途。為履行對社區居民的承諾，並確保在一個完全符合安全規範的環境下進行試用，義能聯合會決定即時暫停所有相關測試活動。

義能聯合會對此次調整給參與者及街坊帶來的不便深表歉意。目前，該會正全力尋找更合適、更安全的替代場地及解決方案。一旦新的測試安排確定，義能聯合會將第一時間透過官方渠道通知所有相關人士。