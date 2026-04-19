建造業去年1782宗申請破欠基金　按年增96%　獲批個案涉款6000萬

近年建造業發生多宗欠薪事件，上周五（17日）30多名工人在啟德房協地盤「啟點KEyPoint」外拉橫額，指遭大判拖欠工程費，導致「有汗出冇糧出」，期間有人危站。此案並非孤例，去年勞工處接獲1,782宗來自建造業的破欠基金申請，按年增加96%；今年首兩個月，更已有319宗申請。



去年勞資糾紛有95宗，按年增26宗。申索申請更達4,303宗，為眾行業之冠。



啟德房協地盤「啟點KEyPoint」懷疑拖欠工人薪金，本月17日，約30名工人在地盤外拉橫額，其間多人站在平台危險位置。（資料圖片）

建造業去年申請破欠基金宗數佔總數三成 今年首兩個月有319宗

近年經濟低迷，不少判頭結業後拖欠工人薪酬，僅着工人向勞工處求助。根據勞工及福利局提交立法會的文件，去年勞工處接獲5,842宗破欠基金申請，建造業屬重災區，有1,782宗，佔比達三成，比起2024年的909宗增加接近一倍。

其中有1,375宗申請獲批，涉及超過6,000萬元；今年首兩個月，建造業已有319宗申請，117宗獲批，涉及370萬元。

啟德房協地盤「啟點KEyPoint」懷疑拖欠工人薪金，本月17日，約30名工人在地盤外拉橫額，其間多人站在平台危險位置。消防員在場開氣墊。（讀者提供）

勞資糾紛個案95宗創近年新高 半數經調停後解決

此外，去年勞工處接獲95宗牽涉建造業的勞資糾紛個案，比起2024年的66宗增加29宗，創近年新高，當中有45宗經調停後解決。今年首兩個月，已有21宗勞資糾紛，3宗最後解決。

去年來自建造業的申索申請一共有4,303宗，為眾行業之冠；在今年1月至2月，更已有659宗申請。其中分別由3,061和470宗在調停後解決。