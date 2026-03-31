黃碧如卸任房委會委員　曾任6年資助房屋小組主席　打擊濫用公屋

政府宣布，再度委任房委會三名現任委員，及委任六名新委員加入房委會，任期將由周三（4月1日）開始，為期兩年。另有六人卸任委員，包括資助房屋小組委員會主席黃碧如、建築小組委員會主席陳志球、商業樓宇小組委員會主席劉詩韻、港鐵行政總裁楊美珍、文海亮、歐楚筠。



房屋局局長何永賢表示，衷心感謝卸任委員多年來就房委會的財政及管治、屋邨管理及建屋計劃作出寶貴貢獻。



政府宣布，資助房屋小組委員會主席黃碧如將卸任房委會委員。（廖雁雄攝）

政府宣布，再度委任王紹恆、陳家亮及陳遠秀三名房委會現任委員，並委任六名新委員加入，包括郭偉信、游錦輝、李文光、吳錦華、謝偉銓、黃傑龍。卸任委員包括資助房屋小組委員會主席黃碧如、建築小組委員會主席陳志球、商業樓宇小組委員會主席劉詩韻、港鐵行政總裁楊美珍、文海亮、歐楚筠。

翻查資料，黃碧如為律師行合夥人，現為天主教香港教區轄下教區醫院牧民委員會榮譽法律顧問。她於2018年成為房委會委員，此前曾擔任不同房委會小組委員會成員。2020年8月，黃碧如接替黃遠輝出任資助房屋小組委員會主席一職，任內通過打擊濫用公屋、收緊富戶政策等措施。