馬時亨：貿發局「出海全球通」服務下月中啟動　助內地企業出海

香港貿發局及中國香港（地區）商會合辦的「國家新發展 香港新機遇 十五五開局研討會」今日（19日）在北京舉行，聚焦「十五五」規劃下香港新機遇，超過500名內地港商及有意赴港的內地企業出席。貿發局主席馬時亨表示，預告貿發局「出海全球通」服務（GoGlobal Connect）下月中將在香港啟動，屆時內地企業可透過貿發局的不同平台出海，13個內地辦事處也將隨時為企業服務。



貿發局及中國香港（地區）商會合辦的「國家新發展 香港新機遇 十五五開局研討會」今日（19日）在北京舉行。（貿發局）

馬時亨在活動上致辭時表示，國家發展就是香港最大的機遇。為主動對接「十五五」規劃，貿發局今年1月初成立十五五規劃專責小組，系統對接國家、地方及相關專項規劃，研究策略和工作部署。過去一個月，貿發局已在上海、深圳、成都、杭州等多地舉辦了14場「十五五」座談會，幫助香港企業讀懂政策、搶佔機遇、深度參與國家建設。

貿發局主席馬時亨。（貿發局）

他說今年是「十五五」開局之年，也是香港貿發局成立60周年，會按國家所需，香港所長配合特區政府的發展部署，與時俱進，進一步拓展貿發局的功能與作用，助企業精準對接國家「十五五」，與政府、與企業共同為香港、為國家，為世界發展做出更大貢獻。