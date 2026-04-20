日本東北7.5級地震　東灜遊三東北旅行團感震感　旅客安全續行程

【日本地震／日本東北／日本旅遊／地震】日本東北對開海域在當地時間今午（20日）約4時53分發生7.5級地震，位於東北的青森縣等一向是港人熱門旅遊目的地之一。東灜遊表示目前有三團在日本東北，團友雖然感受到震感但安全，將按原定計劃繼續行程；縱橫遊有一個東北團位於那須高原，明日如常前往宮城縣；永安旅遊亦有一團位於東北，全部團友安全，行程同樣不受影響。



日本東北對開海域在當地時間今午約4時53分發生7.5級地震。（日本氣象廳截圖）

日本青森縣。（Getty Images）

岩手縣、青森縣和北海道太平洋沿岸將受3米高海嘯沖擊

日本東北對開海域在當地時間今午約4時53分發生7.5級地震（原為7.4級，後日方修正為7.5級），最大震感為震度5強，東京有明顯震感。日本氣象廳已對岩手縣、青森縣和北海道太平洋沿岸發布海嘯警報，上述地區將受3米高海嘯沖擊。

東灜遊主席禤國全。（資料圖片）

東灜遊︰三團在日本東北 團友安全按原定計劃繼續行程

東灜遊主席禤國全表示，目前共有40團在日本旅遊，其中7團分別位於東北及北海道，合共約140人，三個東北團的旅客均感受到震感，而另外四個北海道團則未有感到震感。所有團友安全，將按原定計劃繼續行程。

縱橫遊常務董事袁振寧。（資料圖片／鄭子峰攝）

縱橫遊︰一個東北團明如常前往宮城縣 團友今晚自由外出

縱橫遊常務董事袁振寧表示，目前一個東北團位於那須高原，明日如常前往宮城縣。據當地領隊所指，完全感受不到震感，團友今晚如常自由外出享受美食。

永安旅遊︰一團位於東北 團友安全行程不受影響

永安旅遊表示，目前有三團位於北海道，另有一團位於東北，團友全部安全，行程沒有受到影響。