公主道狂亂駕駛撞警撞車　無業男認販毒危駕　官斥極度自私囚54月

無業男涉駕「毒品快餐車」時遇截，他為逃避警方追捕時不但多次衝紅燈，在駛經何文田公主道，警方已用警車及市民私家車佈下的「樽頸」位時，更強行突圍撞毀多車及傷及一名交通警，至有警員向他拔槍，仍嘗試駛車逃走，但最終被捕。無業男日前承危駕販毒等5罪，暫委法官余俊翔今（23日）斥被告為逃避追截險象環生，近乎瘋狂地駕駛，導致多車損毀，行為極為自私，不負責任，沒造成更嚴重傷亡只是幸運，就5罪判監54個月，停牌3年。



被告潘文傑（42歲，無業）承認5罪，包括：販毒、危險駕駛、駕駛時無有效駕駛執照、沒有第三者保險而使用汽車，及管有他人身份證等，案發於2024年8月23日。

被告潘文傑在何文田公主道撞多車後終被捕，他所駕駛的私家車車頭亦損毀。（梁偉權攝）

受傷警員戴上頸箍及氧氣罩送院。（鄧海興攝）

被告潘文傑的車最終未能逃離現場，警員上車把他拘捕。

被告潘文傑的車最終未能逃離現場，警員上車把他拘捕。

多名反恐特勤隊亦奉召到場協助。（鄧海興攝）

被告稱因入不敷支經濟壓力下犯案

余官判刑時引述被告背景，被告中三畢業，他與父親皆有糖尿病，被告早年開運輸公司，結業後任私人司機，惟入不敷支，他因經濟壓力犯案。他求情稱知道犯下大錯，決心改過自新，求法庭輕判。

官斥被告極度不負責任

余官判刑指，事發當晚是8時多，路面有不少行人和車輛，被告為了逃避警車追截而多次衝燈，又逆線行駛，其中一段路的行人和狗隻要急步閃避，事件雖然沒造成財物和人命損失，但被告多番違反交通規則，也是極度不負責任。

被8車包圍仍瘋狂駕駛

余官續指，後來被告被私家車和警車等8車包圍時，仍然一錯再錯，以近乎瘋狂的駕駛方式撞擊其他車輛，並漠視警方安危向前行，倒車拖行1名警員數米後，另一警員要跳起躲避，造成至少4車損毀。

無造成嚴重傷亡只是一時幸運

就危駕罪，余官指被告的駕駛方式險象環生，沒造成更嚴重的傷亡只是一時幸運，判監22個月，其餘販毒等罪則判囚40個月至10日不等，被告最終被判入獄共54個月，停牌3年。

警方在馬頭圍道已開始追截

案情指，警方當晚在九龍馬頭圍道（近天光道）巡邏，並根據情報，準備截停涉案車牌為WN4954的私家車。警方的衝鋒車在晚上8時14分起追截該部私家車，該車之後左轉入漆咸道北，在紅荔道近紅樂道越過雙白線，並3度衝紅燈及逆線行駛。該車其後在公主道58號蜆殼油站旁停泊。

警方在公主道製造樽頸

警方的衝鋒車預先在公主道61號橫跨一、二線，造成交通樽頸，數輛市民私家車在衝鋒車後方停低。惟涉案車駛至該交通樽頸時，先後撞到3輛私家車，警員要在司機位的被告下車不果，被告企圖突圍，幾乎撞到高級督察陳信源。

衝鋒警被撞並曾被拖行

陳曾用警棍擊破被告車的窗時，被告突高速倒車，撞到衝鋒車警員60387，60387捉住被告車的車尾防撞桿，被拖行數米，被告的車因撞到後面的車而停下。

被告被捕認車上毒品用以販賣用途

在場警員隨即拔槍指向被告，被告卻再加速向前駛，撞到前面數輛車才停下。警方在車上搜出22個載有K仔的膠袋和13個載有可卡因的膠袋，並搜到1張屬於另一名跌了銀包的男子的身份證。被告的駕照在11日前已到期。被告被捕後稱車上有毒品，「我唔想俾你哋拉，我先揸車走」。他其後承認毒品「拎嚟賣」。

受傷警員獲發2個月病假

醫療報告指，警員60387的頭皮淺層擦傷，左腳近端大腿腫脹及瘀傷，頸、背和手有痛楚，腰椎和頸椎生理曲度喪失。他留院10日後出院，獲發2個月病假，期間要接受物理治療，同年10月返回崗位。

涉案車由被告租用

調查另顯示，被告案發時所駕駛的私家車由被告租用，案發當日被告獲告知不會續租，被告被要求結清欠款有所迴避，他亦沒有有效的第三者保險。

案件編號：DCCC 309/2025