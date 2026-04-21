公主道駕販毒車遇截　司機見警拔槍繼續加速撞多車　認危駕等5罪

何文田公主道於2024年8月疑有「毒品快餐車」出現，警方知情後到附近路段準備攔截，並用警車和市民的私家車製造樽頸，惟目標車駛至時，多次倒車並嘗試從車縫中駛出逃走，並撞傷一名交通警員，多名現場警員以拔槍等方式，司機仍嘗試加速離開但終被制服。該無業男司機今（21日）在區域法院承認危險駕駛及販毒等5罪，辯方求情指幸而警員傷勢不重。暫委法官余俊翔押後至週四（23日）判刑，被告繼續還押。



被告潘文傑（42歲，無業）今承認5罪，包括：販毒、危險駕駛、駕駛時無有效駕駛執照、沒有第三者保險而使用汽車，及管有他人身份證等，案發於2024年8月23日。

被告潘文傑(蒙黑頭套)承認危險駕駛等5罪。（李家傑攝）

被告潘文傑當日駕駛的車輪是由他租用回來的。（梁偉權攝）

一名男警在事件中被撞到，需戴上頸箍及氧氣罩送院。（梁偉權攝）

被告潘文傑駛經何文田公主道時，曾與多部私家車及警車相撞，消防員亦到場協助處理。（梁偉權攝）

當日反恐特勤隊亦奉召到場。（鄧海興攝）

被告無案底但有吸食可卡因

控方透露，被告沒有案底，有1項不小心駕駛交通紀錄和多項罰款紀錄，他曾開立運輸公司，有吸食可卡因和有糖尿病。庭上播放行車記錄儀片段，捱撞警員被撞後自行走到路壆，同袍上前查看。

涉案車曾越雙白線及3度衝紅燈

案情指，警方當晚在九龍馬頭圍道（近天光道）巡邏，並根據情報，準備截停涉案車牌為WN4954的私家車。警方的衝鋒車在晚上8時14分起追截該部私家車，該車之後左轉入漆咸道北，在紅荔道近紅樂道越過雙白線，並3度衝紅燈及逆線行駛。

被告私家車駛至樽項位置時的情況

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警方在公主道以警車及私家車造成樽頸

該車其後在公主道58號蜆殼油站旁停泊，衝鋒車預先在公主道61號橫跨一、二線，造成交通樽頸，以控制車流，令後來的車輛減速，數輛市民私家車在衝鋒車後停低。

被告倒車時撞到警員

惟涉案車駛至該交通樽頸住時，先後撞到3輛私家車，警員要在司機位的被告下車不果，被告企圖突圍，幾乎撞到高級督察陳信源。陳用警棍擊破被告車的窗時，被告突高速倒車，撞到衝鋒車警員60387，60387捉住被告車的車尾防撞桿，被拖行數米，被告的車因撞到後面的車而停下。

多警拔槍後被告再加速駛前

在場警員隨即拔槍指向被告，被告卻再加速向前駛，卻因撞到前面數輛車才停下。被告被捕後稱車上有毒品，「我唔想俾你哋拉，我先揸車走」。他其後承認毒品「拎嚟賣」。

警在車上有到多包毒品

警方在車上搜出22個載有K仔的膠袋和13個載有可卡因的膠袋，並搜到1張屬於另一名跌了銀包的男子的身份證。被告的駕照在11日前已到期。

受傷警需留院10天

醫療報告指，警員60387的頭皮淺層擦傷，左腳近端大腿腫脹及瘀傷，頸、背和手有痛楚，腰椎和頸椎生理曲度喪失。他留院10日後出院，獲發2個月病假，期間要接受物理治療，同年10月返回崗位。

調查另顯示，被告案發時所駕駛的私家車由被告租用，案發當日被告獲告知不會續租，被告被要求結清欠款有所迴避，他亦沒有有效的第三者保險。

案件編號：DCCC 309/2025