今日新聞8分鐘｜衝紅燈捐車罅被撞飛｜消遣後露宿遭偷鑽戒勞力士

宏福苑發泡膠、棚網、生口、吸煙全不關消防處事？助理處長：無錯

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（22日）舉行第十七場聽證會，再有消防處人員作供。首名作供的消防處助理處長（消防安全）翁錦雄被問到多項大火前居民已關注的消防隱患，包括後樓梯生口、發泡膠封窗、工人吸煙等，由哪一個部門跟進，翁指應由房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處負責。

獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃問到，「似乎居民關注嘅火警風險問題，冇一樣關你（消防）事？」，翁錦雄回應：「無錯」。

翁錦雄又指，消防負責處理「主動」消防裝置，例如火警警報系統、灑水系統、喉轆等；「被動」消防裝置如防煙門、走火樓梯、防火層，則由屋宇署和ICU跟進，因屬樓宇結構的一部分。

港珠澳香港連接路拖頭起火 司機及時逃生 消防迅即救熄

港珠澳大橋香港連接路，昨日（21日）下午發生汽車起火事件，所幸司機及時逃生，無人傷亡。

尖沙咀男子消遣後露宿百周年紀念公園 遭兩賊偷4卡鑽戒勞力士等

尖沙咀凌晨發生偷竊案。今日（22日）凌晨3時54分，一名34歲姓蘇男子報案，指稱被兩名男子偷竊，偷去一枚4卡鑽石戒指及勞力士手錶等。

新田男子衝紅燈捐車罅過路 被貨車撞飛再反彈落地打白鴿轉

網上流傳一段驚險車CAM影片，一名男子在行人過路處過馬路時，懷疑衝紅燈，遭一輛駛至的貨車撞飛，場面驚險。幸好貨車及時煞車，才沒有將男子輾過。

醫管局專科培訓醫生擅閱47名病人醫療紀錄 衞生署停培訓兼報警

衞生署和醫院管理局今日（21日）聯合公布，衞生署早前接獲一名市民查詢其醫健通紀錄被閱覽後展開調查，發現一名由醫管局調派到衞生署的專科培訓醫生，進行臨床研究時，曾在未經授權下，於今年3月透過社會衞生科診所的臨床訊息管理系統及醫健通，閱覽不屬於其護理的病人的醫療紀錄，共涉及47名病人。

當局指因應相關事件，衞生署已即時暫停該醫生的培訓，並轉介警方跟進。醫管局認為雖然今次屬個別事件，並與臨床研究有關，但程序上並不恰當。

宏福苑上樓︱七旬夫婦冀取回結婚證書 自製拐杖及工具：淘金咁淘

今日（22日）是大埔宏福苑居民上樓收拾第三日，繼續有宏新閣居民上樓。年屆分別75歲及68歲的譚氏夫婦居住在30樓，將聯同親友三人上樓收拾。他們自製多功能棍杖，讓譚生上樓時可作拐杖支撐、又可在末端綁上泥耙協助搜刮物品。他們亦準備筲箕，篩出微小物件，笑言：「淘金咁淘。」譚太希望小夾萬沒有燒毀，內有結婚證書、結婚戒指、兒子的證書及一些首飾，指如果燒至不能打開夾萬，也會抱它離開。

中國航材原董事長等德國機場醉酒 堅持登機致航班延誤遭撤職

《新華社》報道，中央紀委辦公廳4月20日公開通報指，中國航空器材集團有限公司（中國航材）原董事長、黨委書記任宇，原總會計師趙保輝等人在德國機場醉酒，被國航拒絕登機後以官威施壓堅持登機，造成航班延誤68分鐘。

通報指一行人「耍官威搞特權、漠視侵害群眾利益」，任宇、趙保輝遭撤銷黨內職務、撤職政務處分。

英女王伊利沙伯二世100歲冥壽 英王查理斯拍片緬懷摯母

4月21日是已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）冥壽一百週年，英王查理斯（King Charles）發表一段個人演說影片，抒發他對「摯愛母親」（darling Mama）的緬懷之情，並表示她將「永遠活在我們心中，我們會永遠為她祈禱」。