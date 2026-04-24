鯉魚門公園度假營引市場營運　集周邊抗戰元素　將文、體、旅融合

2025年《施政報告》提出，康樂及文化事務署將在指定設施引入「市場營運」模式。康文署今日（24日）宣布為鯉魚門公園度假營引入市場營運模式招募意向，邀請有興趣的商業機構和非牟利團體，就整個度假營的營運及建設提出可行建議，以提升其作為康樂休閒熱點的定位。



康文署在邀請書提到其中一個目的是徵求市場意見，邀請有意以單一營運的商業模式營運整個度假營的商業機構或非牟利機構提出建議，發揮度假營特色歷史建築優勢，將度假營打造為糅合香港抗戰及海防博物館的抗戰歷史元素和區內旅遊景點的康樂休閒場地，體現文化、體育和旅遊融合。



鯉魚門公園度假營。（電影推廣服務科圖片）

邀請書邀請有興趣人士提交建議，附上營運和商業模式詳細說明，以證明建議的可行性，當中建議要涵蓋幾個方面，包括建議如何能與度假營和附近設施和景點，例如香港抗戰及海防博物館、西灣炮台、譚公廟和區內旅遊景點產生協同效應？營運或提供的服務和活動如何能增加整個度假營的使用率及周邊地區的訪客量和活力？

發揮歷史建築優勢 成糅合抗戰及海防博物館抗戰歷史元素的休閒場地

康文署指，邀請提交意向書的目的 ，包括徵求市場意見，邀請有意以單一營運的商業模式營運整個度假營的商業機構或非牟利機構提出建議，發揮度假營特色歷史建築優勢，將度假營打造為糅合香港抗戰及海防博物館的抗戰歷史元素和區內旅遊景點的康樂休閒場地，體現文化、體育和旅遊融合。

鯉魚門公園。（電影推廣服務科圖片）

康文署指，有興趣的機構須於6月10日或之前提交意向書，康文署將於5月11日下午3時在香港柴灣道75號鯉魚門公園度假營康樂館舉行簡介會。