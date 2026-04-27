中電燃料調整費｜5月每度電加0.6仙　連加兩個月　淨電費升0.42%

中電今日（27日）公布，5月燃料調整費為每度電40.4仙，較4月現時的39.8仙上升0.6仙，是繼上個月後再次上調。連同基本電費，5月淨電費為每度電141.6仙，即較本月升0.42%。



圖為位於將軍澳的中電變電站。（資料圖片）

中電今日（27日）在網頁公布，2026年5月1日起，燃料調整費為每度電40.4港仙。於最近一次電價檢討中，年度燃料調整費定為每度收費39.4港仙，而2026年4月的調整為每度+1.0港仙，所以燃料調整費為每度收費40.4港仙。

燃料調整費會按照使用燃料（燃油、天然氣和煤）的實際價格和原來預測價格的差別每月自動調整，以適時反映燃料價格的變動。據中電網頁，下月加幅來自天然氣價格變動，每度電燃料費調整較原預測的33.1仙升1.3仙；以煤為燃料的每度電燃料費調整則較原預測的4.3仙跌0.3仙；燃油則維持每度電0.6仙。

連同基本電費，5月淨電費為每度電141.6仙，較4月141仙升0.42%。

2026年每月燃料調整費