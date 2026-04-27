今日新聞8分鐘｜眼鏡漢推情侶　和解變追究｜南豐紗廠唐狗墮斃

宏福苑聽證會4.27重點｜火前沒查棚網證書機制 屋宇署認管發泡膠

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（27日）舉行第二十場聽證會，今日聽證會首度有屋宇署人員作供，包括2023年4月25日至2025年7月6日借調至房屋局獨立審查組的屋宇測量師謝錦明。同時，出席殉職消防員何偉豪路祭儀式時，身穿黑白花紋連身裙引起爭議的時任民政事務總署大埔民政事務專員陳巧敏亦作證。

吐露港公路4車收掣不及「炒埋一碟」 客貨車閃避直駛路肩

今日（27日）上午7時21分，警方接報，吐露港公路近香港教師會李興貴中學對開，一輛客貨車及3輛私家車相撞，至少2人受傷送院。網上車cam片段拍攝到事發一刻，顯示最右線懷疑有車因應路面情況收慢，3輛私家車收掣不及「炒埋一碟」，尾隨的白色客貨車見狀立即扭左軚閃避，先撞到一車再失控橫越3線，直駛至路肩，從後駛至的另一私家車見狀立即打燈停下，沒有撞及客貨車。至於3輛「炒埋一碟」的私家車，其中一車撞向另一車反彈並調頭停在路中，其餘則停在最右線，車輛零件散落一地。

沙田水泉澳邨街市兩檔口爭執 男子揮刀斬兩人被捕 地面遺血跡

沙田水泉澳邨街市發生傷人案。今日（27日）上午9時42分，警方接報，街市內兩個檔口的職員發生爭執，其間一名男子情緒激動，持刀襲擊對面檔口的兩人。救援人員到場，兩人傷者神智清醒，由救護車送往威爾斯親王醫院治理。警方經初步調查，以涉嫌傷人拘捕一名38歲姓蘇男疑犯。

鑽石山站眼鏡漢推情侶落地 原同意和解 情侶再追究到醫院驗傷

社交平台瘋傳兩段影片，拍攝到昨日（26日）中午港鐵鑽石山站大堂，一對情侶接連遭一名藍衫漢猛力推落地，動手後施然離去，有途人則協助攔截：「你打人唔啱喎！」事件最終報警處理，但警察到場時雙方均表示沒有打交或襲擊，並同意解決糾紛。不過昨晚7時許該對情侶再到警署表示要追究事件，經傷勢評估後，案件重新列作「襲擊自造成身體傷害」，並現交由大仙警區刑事調查隊第四隊跟進。

南豐紗廠唐狗墮斃｜紗廠取消5.2及5.3毛孩CHILL玩祭 將安排退款

荃灣南豐紗廠新開幕僅5日的寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」，昨日（26日）有一隻11個月大唐狗越過圍牆墮斃，有現場人士量度圍牆高度後，發現圍牆僅「一百零幾厘米高」，事件引起安全關注。昨晚10時許，南豐紗廠表示，就是次不幸意外深感難過與遺憾，已即時暫停開放3樓紗廠公園，並加強巡邏。

今早（27日）南豐紗廠回覆《香港01》查詢指，正跟進事件，審視相關場地安排。而原定於5月2日及5月3日舉行的「毛孩CHILL玩祭」活動已決定取消，並會盡快與已完成付款的參加者安排退款事宜，並繼續審慎處理及跟進有關事項。

內地機械人表演時突失控轉身緊抱女生 網民驚呼：有獨立意識了？

在內地人形機械人技術快速發展、逐步走入校園表演與人機互動場景之際，陝西一所大專院校運動會上，一台機械人突然轉身抱住同台女生的畫面在網絡流傳，引發關注。事件後，校方人員與業者稱事件發生於近日的校運會期間，機械人因「程式故障」出現異常動作，並指現場多架無人機運行可能造成訊號干擾。有網友對此驚訝留言稱，「機械人已經有獨立的意識了？」

白宮記者晚宴槍擊｜總統撤離時疑跌倒 特朗普：特勤人員要求趴下

美國白宮記者晚宴4月25日發生槍擊事件，總統特朗普（Donald Trump）一度緊急撤離，並疑似跌倒。他翌日接受美媒節目採訪時還原事件經過，稱是特勤人員要求他趴下，又指自己因好奇心重，想先看看發生什麼事，而拖慢了撤離進度。