扎根蒲台島半世紀　唯一明記海鮮酒家5.31結業　老闆：無人接班

有「香港南極」之稱的蒲台島，現時島上僅得個位數常住居民，不過卻有一間開業半個世紀的酒家——明記海鮮酒家，有網上消息指，該酒家即將結業。老闆向《香港01》確認將於5月底結業，惟原因與油價上升無關，而是未能覓得後人接班。



無辦法，無人肯做。 蒲台島明記海鮮酒家老闆梁先生

蒲台島唯一的酒樓「明記海鮮酒家」將於5月底結業。（資料圖片／鄧穎琪攝）

蒲台島。（資料圖片／鄧穎琪攝）

老闆梁先生：結業與近日油價上升無關

外形像棚屋的明記海鮮酒家位於蒲台島的大灣，自七十年代開業，老闆梁先生已是餐廳的第三代，今年已70歲。他向《香港01》確認消息，指酒家將於5月31日後營業。

蒲台島沒有電力接駁，島民需自行發電，網上有傳言指，結業與近日油價上升有關。惟梁先生否認傳言，指結業是因為自己將會退休，但下一代無意接手酒家。對於50年家業即將失傳，他坦言「無辦法，無人肯做」，但透露會物色有否其他人有意接手。談到退休生活，他坦言未有打算，或會去旅行，不過地點未有打算，「退休再諗囉！」