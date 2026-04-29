網傳港車可申永久粵港配額　運輸署：虛假信息將交執法部門跟進

運輸署發言人周三（29日）再次提醒市民，社交媒體和通訊群組有不實信息，訛稱香港居民可為其車輛直接申請永久有效的粵港常規配額使用不同口岸，市民切勿誤信。署方將事件將轉交執法部門跟進。



運輸署再次提醒市民，社交媒體和通訊群組訛稱香港居民可為其車輛直接申請永久有效的粵港常規配額使用不同口岸，市民切勿誤信。（資料圖片）

發言人澄清，現時粵港常規配額申請人須符合內地部門訂定的申請條件，並向內地部門提交指定申請文件（例如粵港兩地的商業登記文件），方可申請粵港常規配額。當內地部門向申請人發出「粵港澳機動車輛往來及駕駛員駕車批准通知書」（俗稱「批文卡」）後，申請人可向特區政府運輸署申請指定陸路口岸的封閉道路通行許可證。

發言人指出，本地和內地社交媒體和通訊群組不時出現同類不實信息，屢次假冒政府公布，訛稱配額不設口岸和資格限制作招徠，市民需提高警覺。

特區政府重申，粵港常規配額和使用口岸等安排屬嚴肅課題，須由兩地政府共同商議及通盤考慮。市民應以官方公布為準，小心求證，慎防受騙，以免影響出行計劃。