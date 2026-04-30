組織碎化治癌技術公司HistoSonics登《時代》十大生命科學企業

《時代》雜誌選出2026年「十大醫療與生命科學」企業，李嘉誠基金會支持的治癌組織碎化技術（Histotripsy）背後公司HistoSonics上榜。迄今為止，全球已有約3,000名患者接受組織碎化治療，當中香港是美國以外最早引入該技術的城市。



李嘉誠基金會2024年11月19日向中文大學醫學院贈送亞洲首台組織碎化技術（Histotripsy）2.0系統。(夏家朗攝)

獲李嘉誠基金會支持 技術已引入香港

HistoSonics由美國密西根大學徐蓁教授共同創辦，她接受訪問時提到，在某些患者中，Histotripsy治療似乎能夠刺激免疫反應，進而縮小身體其他部位的腫瘤。早期研究還表明，該技術可能對其他疾病有效，例如中風和癲癇。徐教授表示：「這是一個用途廣泛的技術平台，不僅限於癌症治療。」

李嘉誠基金會2024年9月向港大醫學院捐贈超聲波組織碎化技術（Histotripsy）儀器。（港大醫學院圖片）

摧毀腫瘤無需手術、放射治療或針刺消融

Histotripsy是一種無需手術、放射治療或針刺消融，即可摧毀腫瘤的創新醫療方法，其研發的Histotripsy組織碎化系統利用聚焦超音波脈衝靶向並液化腫瘤，同時保護周圍組織。美國食品藥物管理局（FDA）於2023年10月批准了該系統，而香港衛生署則於2025年9月把儀器表列「醫療器械行政管理制度」，並指出經審評後，當局認為系統安全、品質性能符合生產商所聲稱的原擬用途。

HistoSonics的估值約為22.5億美元，該公司於2025年10月籌集了2.5億美元，用於拓展國際市場並進行其他癌症類型的臨床試驗。