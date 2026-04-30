柴油補貼｜石油分銷商稱行政壓力增　運輸工會讚屬良策且推得快

為應對國際油價上升，政府今日（30日）凌晨起實施臨時柴油補貼措施，為期兩個月至6月29日，補貼額為每公升3元，又預計5月推出車用石油氣補貼措施，每公升補貼5毫，為期兩個月。



有石油分銷公司指在臨時柴油補貼措施下，會確保3元補貼全數交到終端客戶手中，但每星期需向政府提交報告，令行政壓力大增。汽車交通運輸業總工會第一副主席莊永德則認為，石油氣補貼措施是良策，是政府「為民生做得最快嘅一次」。



因應油價急升，政府補貼公用或商用車輛及船隻和相關工商業柴油費，以及向的士、公共小巴及校巴補貼液化石油氣燃料費。（資料圖片／梁鵬威攝）

石油分銷公司副總經理勞凱恩今日在港台節目《千禧年代》表示，3元補貼會直接在分銷商發出的發票中減免，會即時反映，客戶亦可即時受惠。她強調，分銷商有責任篩選價格最低的油公司，「一定係希望呢3蚊交到客戶手上」。

石油分銷公司：須向政府交報告確保客戶柴油只在本地使用

不過，勞凱恩指在補貼措施下「要做嘅嘢都好多」，分銷商每星期須準時向政府提交詳細報告，包括加油公司名單、油量及實收價錢等，以供政府監察。她表示因此有「好大行政壓力」，每7天要交一次報告，要在短時間內收集資料有困難，工序亦較繁複，「又要確保啱又要快」。至於如何確保客戶是在本地使用柴油，勞凱恩表示會憑經驗分辨客戶是在本地使用柴油，以及不會再轉售。

因應油價急升，政府補貼公用或商用車輛及船隻和相關工商業柴油費，以及向的士、公共小巴及校巴補貼液化石油氣燃料費。（資料圖片／梁鵬威攝）

談及業界經營困難，勞凱恩認同業界會要求客戶即時付款。她舉例指有客戶以往可在1至9月的「數期」內付款，現時則可能需即時付款。她續說，分銷商向油公司購入柴油需支付現金，加上客戶本身有「數期」，分銷商經營成本上升，資金周轉或有困難，未來或需縮短客戶「數期」或要求現金交易，以確保有足夠資金維持營運。

莊永德在同一節目中表示，石油氣補貼措施是政府「即時做到嘅良策」，認為可為業界解燃眉之急。他又指政府「今次做得最快最合時」，形容措施是「為民生做得最快的一次」。

因應油價急升，政府補貼公用或商用車輛及船隻和相關工商業柴油費，以及向的士、公共小巴及校巴補貼液化石油氣燃料費。（資料圖片／梁鵬威攝）

被問到油價如何影響成本，他以四座位的士為例，每日平均消耗約30升柴油，補貼後每更支出可節省30多元，一個月能補貼近千多元支出，佔油費支出約一半。他又指今次補貼措施優點在於程序簡單，司機無需自行計算或申請。

他續指，政府跨出這第一步證明有留意石油汽價升幅情況，若兩個月後中東戰事仍未平息，希望政府能延長補貼期限。長遠而言，他期望能有類似「燃油附加費」的機制，當油價升至某一水平便啟動。