宏福苑上樓．有片｜宏泰閣住戶指金飾盒全被拆　失10多萬元首飾

大埔宏福苑居民分批上樓第11日（4月30日)，開放宏泰閣及宏建閣共15個樓層。有宏泰閣居民向《香港01》提供片段，家裏價值10多萬元的首飾不翼而飛，房間的抽屜、首飾櫃全被打開，飾袋裡內無任何飾物的跡象。



政府指，今日有117戶共457人上樓，求警協助指有物品遺失共有9宗，當中有三宗個案，警方會進一步調查。



有宏泰閣居民向《香港01》提供片段，家裏價值10多萬元的首飾不翼而飛，房間的抽屜、首飾櫃全被打開，飾袋裡內無任何飾物的跡象。（任先生提供）

有宏泰閣居民向《香港01》提供片段，家裏價值10多萬元的首飾不翼而飛，房間的抽屜、首飾櫃全被打開，飾袋裡內無任何飾物的跡象。（任先生提供）

有宏泰閣居民向《香港01》提供片段，家裏價值10多萬元的首飾不翼而飛，房間的抽屜、首飾櫃全被打開，飾袋裡內無任何飾物的跡象。（任先生提供）

戶主母親房間多個抽屜被打開 首飾盒散落各處

宏泰閣居民任先生的單位沒被火警波及，情況完整，衣物、電器等猶在。從任先生提供的單位影片可見，單位的牆身，有鑽出兩個圓孔，相信有政府部門到場採集石屎樣本。

不過，其母親的房間多個抽屜被打開，有多個首飾盒散落在櫃面、床上，飾袋裡內無任何飾物的跡象，僅一個飾盒內仍有金器。

任先生估計，遺失的首物共值十多萬元，已報警。他指火警當日一家人正在外遊，早已把財物收起，不解為何會有單位財物「遺失」。

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