宏福苑上樓｜宏建3母子取回獎盃、乳牙　感恩一家齊整可重頭開始

大埔宏福苑居民繼續上樓執拾，今日（30日）續為宏泰閣及宏建閣。居住宏建閣18樓的劉太，由結婚生兒育女，整整居住了16年，希望再有機會能與丈夫一家四口上樓，「一齊笑吓喊吓都好，最後同屋企say個Goodbye。」



她今日帶同兩子執拾，母親亦有一同上樓協助、取回獎盃、成績表、小時侯換牙的乳齒、結婚戒指及油畫等，全部極具回憶價值，「全部冇得再取代嘅」。未上樓前，她本以為「一個小康之家，突然間乜嘢都冇晒」，最終發現家園沒被燒毁，亦慶幸家人齊齊整整，仍可以「所有嘢由頭嚟過」。



劉太表示，兒子取回獎杯、公仔，十分興奮。（梁偉權攝）

居住宏建閣18樓的劉太，指上樓時有少少吃力，抱住「間屋冇事」的動力上樓，而且樓梯走廊環境乾淨，有燈等照明。她指，她居住上址16年，經歷人生不少重要階段，包括結婚生子，她一度以為「一個小康之家，突然間乜嘢都冇晒」，最後確認家中尚算完整，慶幸「𠵱家叫做攞得返啲嘢，都叫做有少少安慰。」

三母子收拾了近20袋家當，包括兒子的成績表、獎盃、獎狀、結婚戒指、油畫，甚至兩兒子小時侯換牙的乳齒等有紀念價值的物品，她形容「全部冇得再取代嘅，攞得返我哋都好感恩。」奈何上樓時間只限3小時，今日僅能收拾一半，「好多嘢都好想攞，要等下一轉」。

劉太兩名兒子向記者展示獎盃，分別從跆拳道及新興運動布袋球比賽獲獎。（梁偉權攝）

劉太藉機會想向曾伸出援手的街坊、團體道謝。她憶述，火災當日全家上班上學，相隔逾5個月才回家，「走嗰陣真係個個好似無家可歸，好心傷」，小朋友看電視都會「喺度喊」。而有心人在其徬徨無助的時候，「支援我哋，有鼓勵我哋，一個擁抱，一個加油字句」，對她們一家而言很窩心，她慶幸一家人齊齊整整，「雖然好唔捨得呢個屋企，但所有嘢由頭開始過。」

小朋友向記者展示毛公仔，面露笑顏。（梁偉權攝 ）

劉太兩名兒子向記者展示獎盃，分別從跆拳道及新興運動布袋球比賽獲獎，更展示噴火龍模型及毛公仔，面露笑顏，他表示不捨得從小長大在的家，「我仲有好多細個嘅相，仲有平時喺屋企睇嘅電視」，希望日後能再隨父母一同上樓。