除夕｜蘭桂坊酒吧預約爆滿生意勝去年 台灣情侶留港4天嘆酒店貴
撰文：洪戩昊
更新：
中環蘭桂坊是市民除夕倒數好去處，其中酒吧「蘭桂吧」全場預訂數天前已爆滿，早於萬聖節及聖誕節生意及人流均勝過去年，負責人認為市民外出消費意欲大增，決定乘勝追擊，推出限定雞尾酒「蘭離蘭捨」吸引客人。
有台灣情侶來港旅行4天感受聖誕及跨年氣氛，晚上途經蘭桂坊一帶，慨嘆香港酒店每晚近2千元較貴。
晚上9時多的蘭桂坊人流暢旺，以遊客為主，尚未有大批人潮聚集。警方早已部署大量人手在現場維持秩序，並架設鐵馬等，準備應付稍後急增的人流。
台灣客來港感受氣氛 嘆酒店有點貴
台灣遊客劉先生途經蘭桂坊，表示特地年尾來港旅行4天，打算感受聖誕及跨年氣氛。他們這幾天到訪堅尼地城、銅鑼灣等地，明天則會去迪士尼，今晚仍未決定去哪裏倒數。他們未有為旅程定下預算，認為香港酒店有點貴，每晚要近2,000港幣。
市民打算到朋友家與三五知己一起倒數
市民何先生晚上到蘭桂坊用餐，及後到朋友家中，與三五知己一起倒數。他認為雖然本港經濟低迷，但未至於會影響他的消費習慣，選擇在家倒數純粹因為與良朋相聚也很快樂。
有酒吧被提早訂滿 推限定雞尾酒
酒吧「蘭桂吧」負責人唐女士表示，今晚10時後的預訂在數天前已滿額。雖然去年除夕晚上10時後酒吧也是爆滿，但未試過提早訂滿。
她說今年萬聖節及聖誕節的生意均勝去年，認為今年市民外出消費意欲大增。她繼續出招「吸金」，推出倒數限定雞尾酒，取名「蘭離蘭捨」。她笑言成份是秘密，但蘊含本土元素，只售一晚。
