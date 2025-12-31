除夕｜蘭桂坊酒吧預約爆滿生意勝去年　台灣情侶留港4天嘆酒店貴

中環蘭桂坊是市民除夕倒數好去處，其中酒吧「蘭桂吧」全場預訂數天前已爆滿，早於萬聖節及聖誕節生意及人流均勝過去年，負責人認為市民外出消費意欲大增，決定乘勝追擊，推出限定雞尾酒「蘭離蘭捨」吸引客人。



有台灣情侶來港旅行4天感受聖誕及跨年氣氛，晚上途經蘭桂坊一帶，慨嘆香港酒店每晚近2千元較貴。



2025年12月31日除夕晚上的蘭桂坊，一早有大批市民及遊客到來，今晚氣溫不太低，有女士輕裝到來迎2026年。(羅國輝攝)

2025年12月31日除夕晚上的蘭桂坊，一早有大批市民及遊客到來特候迎2026年，酒店愈夜愈多人。(羅國輝攝)

2025年12月31日除夕晚上的蘭桂坊，一早有大批市民及遊客到來特候迎2026年，酒吧愈夜愈多人，行人路晚上10時仍較鬆動。(羅國輝攝)

晚上9時多的蘭桂坊人流暢旺，以遊客為主，尚未有大批人潮聚集。警方早已部署大量人手在現場維持秩序，並架設鐵馬等，準備應付稍後急增的人流。

台灣客來港感受氣氛 嘆酒店有點貴

台灣遊客劉先生途經蘭桂坊，表示特地年尾來港旅行4天，打算感受聖誕及跨年氣氛。他們這幾天到訪堅尼地城、銅鑼灣等地，明天則會去迪士尼，今晚仍未決定去哪裏倒數。他們未有為旅程定下預算，認為香港酒店有點貴，每晚要近2,000港幣。

台灣遊客劉先生偕女伴年尾來港感受氣氛。（洪戩昊攝）

市民打算到朋友家與三五知己一起倒數

市民何先生晚上到蘭桂坊用餐，及後到朋友家中，與三五知己一起倒數。他認為雖然本港經濟低迷，但未至於會影響他的消費習慣，選擇在家倒數純粹因為與良朋相聚也很快樂。

「蘭桂吧」推出倒數限定雞尾酒，取名「蘭離蘭捨」。（洪戩昊攝）

「蘭桂吧」負責人唐女士表示全場預訂在數天前已滿額。（洪戩昊攝）

有酒吧被提早訂滿 推限定雞尾酒

酒吧「蘭桂吧」負責人唐女士表示，今晚10時後的預訂在數天前已滿額。雖然去年除夕晚上10時後酒吧也是爆滿，但未試過提早訂滿。

她說今年萬聖節及聖誕節的生意均勝去年，認為今年市民外出消費意欲大增。她繼續出招「吸金」，推出倒數限定雞尾酒，取名「蘭離蘭捨」。她笑言成份是秘密，但蘊含本土元素，只售一晚。

2025年12月31日除夕晚上的蘭桂坊，一早有大批市民及遊客到來，部分人特別特候倒數迎2026年。(羅國輝攝)