中環蘭桂坊L'AMOUR疑爆食物中毒　4食客進食生蠔及沙律後嘔吐腹瀉

衞生署衞生防護中心今（2日）表示，正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及四人。受影響的一男三女年齡介乎30歲至59歲，他們分別於1月27日在中環蘭桂坊協興大廈地下法國菜餐廳L’Amour晚膳後，約25至38小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。



中心據初步調查顯示，他們曾共同進食生蠔及沙律，全部受影響人士現時情況穩定。



L'AMOUR所售的生蠔（官方圖片）

食物安全中心指示暫停供應涉事食物 並清潔消毒處所

衞生防護中心表示，初步調查顯示，受影響人士於涉事食肆進食的共同食物為生蠔及沙律。衞生防護中心和食物環境衞生署人員已到涉事餐廳調查，檢視食物處理流程和衞生。

食物安全中心現場調查發現受影響人士可能進食了生的食物引致食物中毒，已即時指示有關餐廳暫停供應涉事食物、清潔消毒處所，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。

位於中環蘭桂坊的L'AMOUR，主打融合法國及日本風味的精緻Fusion菜，餐廳由前米芝蓮餐廳總廚主理。餐廳佔地3,000平方呎，由著名設計師仿照法國地標紅磨坊設計，內更有一部特色的水晶三角琴，透過AI技術自動彈奏。