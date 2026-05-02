五一｜直擊中環入夜愈多人　天星碼頭逼爆　等山頂巴士人龍不見尾

【五一黃金周／內地旅客／天星小輪／香港摩天輪／山頂纜車】內地五一黃金周踏入第二日（2日），繼續有大批內地旅客訪港，中環天星碼頭晚上約7時半繼續大排長龍，龍尾延伸至旁邊的8號渡輪碼頭，估計候船人數有逾數百人，天星職員表示需等候一小時。城巴觀光巴士、去山頂巴士15號巴士站，同樣出現長長人龍，看不到龍尾。



至於同樣位於中環海濱的香港摩天輪及山頂纜車，輪候時間同樣超過60分鐘，即全日維持大排長龍的盛況。入境處資料顯示，今日截至下午4時，有23萬人次內地旅客入境。



內地五一黃金周第二日晚上約7時半，中環天星碼頭大排長龍。（林子慰攝）

內地五一黃金周第二日晚上約7時半，中環天星碼頭大排長龍。（林子慰攝）

內地五一黃金周第二日晚上約7時半，中環天星碼頭的龍尾延伸至旁邊的8號渡輪碼頭，估計候船人數有逾數百人。（林子慰攝）

內地五一黃金周第二日晚上約7時半，中環天星碼頭的龍尾延伸至旁邊的8號渡輪碼頭，估計候船人數有逾數百人。（林子慰攝）

中環天星碼頭龍尾至8號碼頭 過海需排一小時

內地五一黃金周首日，尖沙咀天星小輪碼頭「逼爆」，大批內地旅客排隊候船，下午時份輪候時間超過60分鐘。

直至今日晚上約7時半，維港另一邊中環天星碼頭繼續大排長龍，不過部份旅客或專程在船上觀看維港夜景，龍尾延伸至旁邊的8號往紅磡碼頭的碼頭，估計候船人數有逾數百人，天星職員表示需等候一小時。

內地五一黃金周第二日晚上約7時半，中環天星碼頭的龍尾延伸至旁邊的8號渡輪碼頭，估計候船人數有逾數百人。（林子慰攝）

內地五一黃金周第二日晚上約7時半，中環天星碼頭的龍尾延伸至旁邊的8號渡輪碼頭，估計候船人數有逾數百人。（林子慰攝）

香港摩天輪及山頂纜車輪候時間超60分鐘 高峰期維持全日

根據旅發局供旅客了解景點入場時間的網站，其他大排長龍的景點，包括同樣位於中環海濱的香港摩天輪，輪候時間超過60分鐘，即全日維持大排長龍的盛況；至於山頂纜車上山方向同樣輪候超過60分鐘，回程也要30至60分鐘。

五一黃金周第二日，位於中環海濱的香港摩天輪全日大排長龍。（夏家朗攝）