五一｜直擊中環入夜愈多人 天星碼頭逼爆 等山頂巴士人龍不見尾
撰文：歐陽德浩 林子慰
出版：更新：
【五一黃金周／內地旅客／天星小輪／香港摩天輪／山頂纜車】內地五一黃金周踏入第二日（2日），繼續有大批內地旅客訪港，中環天星碼頭晚上約7時半繼續大排長龍，龍尾延伸至旁邊的8號渡輪碼頭，估計候船人數有逾數百人，天星職員表示需等候一小時。城巴觀光巴士、去山頂巴士15號巴士站，同樣出現長長人龍，看不到龍尾。
至於同樣位於中環海濱的香港摩天輪及山頂纜車，輪候時間同樣超過60分鐘，即全日維持大排長龍的盛況。入境處資料顯示，今日截至下午4時，有23萬人次內地旅客入境。
中環天星碼頭龍尾至8號碼頭 過海需排一小時
內地五一黃金周首日，尖沙咀天星小輪碼頭「逼爆」，大批內地旅客排隊候船，下午時份輪候時間超過60分鐘。
直至今日晚上約7時半，維港另一邊中環天星碼頭繼續大排長龍，不過部份旅客或專程在船上觀看維港夜景，龍尾延伸至旁邊的8號往紅磡碼頭的碼頭，估計候船人數有逾數百人，天星職員表示需等候一小時。
香港摩天輪及山頂纜車輪候時間超60分鐘 高峰期維持全日
根據旅發局供旅客了解景點入場時間的網站，其他大排長龍的景點，包括同樣位於中環海濱的香港摩天輪，輪候時間超過60分鐘，即全日維持大排長龍的盛況；至於山頂纜車上山方向同樣輪候超過60分鐘，回程也要30至60分鐘。
五一黃金周｜截至下午4時再有23萬內地客訪港 首兩日暫計48萬人五一黃金周｜旅遊事務專員趕6場 視察人流管理措施及旅客情況五一｜深圳福田口岸至香港排隊1.5小時 內地旅客︰排到懷疑人生五一｜中環摩天輪打蛇餅輪候逾1小時 內地客讚票價平：蠻值得等