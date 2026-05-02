五一黃金周｜旅遊事務專員趕6場　視察人流管理措施及旅客情況

一連五日的內地勞動節黃金周昨日（1日）展開，旅遊事務專員張馮泳萍今日（2日）到訪多個主要旅遊景點，包括山頂纜車及「舊城中環」路線，視察人流管理措施及旅客活動情況；她亦視察了水上的士、觀光巴士站、天星碼頭及旅遊發展局九龍旅客諮詢中心，了解相關配套與旅客服務設施的運作。



旅遊事務專員張馮泳萍5月2日到山頂纜車，視察景點在內地勞動節黃金周的人流管理及旅客活動情況。(政府新聞處圖片)

旅遊事務專員張馮泳萍5月2日到舊城中環，視察景點在內地勞動節黃金周的人流管理及旅客活動情況。(政府新聞處圖片)(政府新聞處圖片)

政府預計在內地勞動節黃金周期間，約有98萬內地旅客到訪香港，包括逾800團內地入境旅行團。昨日已有25萬人次來港，而今日下午截至4時則有23萬人次。

文化體育及旅遊表示，張馮泳萍亦實地了解旅遊業監管局人員在景點協助分流內地旅行團的工作，以維持良好秩序，避免人流擠塞。旅監局工作人員亦向市民及旅客派發宣傳單張，呼籲切勿光顧無牌服務。

旅遊事務專員張馮泳萍5月2日到舊城中，視察景點在內地勞動節黃金周的人流管理及旅客活動情況。(政府新聞處圖片)

當局表示，各主要旅遊景點及其他接待旅客的配套服務整體運作暢順。在人流高峰時段，多個景點已適時調配人手及資源，加強服務並協助疏導人流。為方便旅客及市民規劃行程，旅發局已推出專頁，提供實用旅遊資訊，並實時更新本港多個熱門景點（包括香港迪士尼樂園、香港海洋公園、山頂纜車、昂坪360纜車、香港摩天輪及天星小輪）的輪候時間。

旅遊事務專員張馮泳萍5月2日到水上的士，了解相關交通配套與旅客服務設施的運作。(政府新聞處圖片)

旅遊事務專員張馮泳萍5月2日到到觀光巴士，了解相關交通配套與旅客服務設施的運作。(政府新聞處圖片)

旅監局在黃金周期間會持續加強巡查，並聯同入境事務處等執法部門，於西九文化區、香港故宮文化博物館、尖沙咀鐘樓、星光大道及黃大仙等熱門景點進行聯合行動，嚴厲打擊非法導遊及領隊。

當局又稱，政府對威迫購物行為採取零容忍態度，並會嚴厲打擊違規行為。旅行代理商和導遊均有責任保障入境旅行團的旅客安全和利益，包括不會受制於威迫購物等不良作業行為。如旅客遇到不當對待，可致電旅監局熱線（3698 5900）舉報或報警尋求協助。

旅遊事務專員張馮泳萍5月2日到到觀光巴士，了解相關交通配套與旅客服務設施的運作。(政府新聞處圖片)

旅遊事務專員張馮泳萍5月2日到天星碼頭，了解相關交通配套與旅客服務設施的運作。(政府新聞處圖片)